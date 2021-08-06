Алексей Текслер доложил Владимиру Путину об оказании помощи пострадавшим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину об оказании помощи жителям, пострадавшим от природных пожаров в Карталинском районе

Напомним, в июле ландшафтный пожар оставил без крыши над головой несколько десятков семей в поселках Джабык и Запасное. Сегодня Владимир Путин прилетел в Челябинскую область и на вертолете совершил облет пострадавших территорий, а затем провел совещание.

Пожар в Джабык-Карагайском бору разгорелся восьмого июля. Губернатор возглавил оперативный штаб и, пока не миновала опасность, находился на месте происшествия. Как доложил Алексей Текслер Владимиру Путину, на ликвидацию пожара ушло четыре дня.

Губернатор отчитался о проделанной работе. В первые сутки было восстановлено электро- и газоснабжение в посёлках.

Жители, которые в момент пожара находились в поселке, выплачено единовременное пособие – по 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Помощь получили 1400 человек.

Кроме того, 142 жителя получили компенсацию за частично или полностью утраченное имущество. А 13 пострадавшим, у которых есть проблемы с документами, помогли обратиться в суды. Люди получат выплаты.

На пожаре погиб один мужчина. Его вдове направлена выплата в 500 тысяч рублей.

Огнем было уничтожено 72 дома, из них шесть строений бесхозные, собственники 66 домов установлены.

Для 30 человек это было единственное жилье, из них 13 человек решили на предоставленную им компенсацию приобрести уже готовое по желанию, а для 17 человек построят новое жилье.

Дома будут строить площадью не менее 60 квадратных метров. И те, кто имел меньшие дома, улучшат свои жилищные условия.

Еще 36 собственников, которые использовали дома как дачи, получат компенсацию «метр в метр» или смогут построить жилье.

В настоящий момент начато строительство 23 домов.

Пострадавшие, у которых сгорели единственное жилье, въедут в новые дома до 15 сентября, остальные – до первого октября. Губернатор лично контролирует ход работ.

В целях восстановления леса ведётся обследование: повреждено около 15 тысяч гектаров (4,5 тысячи гектара леса уничтожено).

«Совместно с МЧС провели дополнительный анализ защищенности территории. И в целях противопожарного прикрытия населенных пунктов решено дополнительно разместить два новых пожарных подразделения в периметре Джабык-Карагайского бора: профессиональную пожарную охрану в селе Еленинка и добровольную пожарную команду для прикрытия Джабыка и Запасного. Пожарное прикрытие получит Гранитный Кизильского района, находящийся с западной стороны бора», - доложил губернатор.

Противопожарные службы области оснастят 16 автоцистернами.