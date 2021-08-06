Владимир Путин проводит в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и природными пожарами

Президент России Владимир Путин совершил облёт на вертолёте районов Челябинской области, пострадавших в результате пожаров в июле 2021 года.

Как сообщает пресс- служба Кремля в полете над Южным Уралом главу государства сопровождали глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Чуть позднее президент рассказал: «Мы сейчас на вертолёте облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв».

После облета Владимир Путин в Магнитогорске проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах Российской Федерации, а также о ходе ликвидации их последствий.

«Давно совещания у Путина не проходили в таком "походном" формате», - отмечает телеграм-канал Кремлевского пула.

Президент, открывая совещание, напомнил, что этим летом из-за рекордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов. «Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область», - отметил глава государства.

На совещании обсудят, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются.

Президент отметил, что в стране нормативная база для оказания помощи пострадавшим отработана. Но каждое событие уникально и в каждом территории свои особенности.

На совещании пойдет разговор и по организации лесного хозяйства.

После вступительного слова Владимир Путин первым предоставил слово губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

ВИДЕО: телеграм-канал RIA_Kremlinpool