Путин прилетел в Челябинскую область и отправился на осмотр пострадавших от пожара районов

Президент России Владимир Путин прилетел в Челябинскую область.

Об этом сообщает телеграм-канал губернатора и правительства региона, цитируя телеграм-канал Кремля.

Самолет ТУ-214 специального летного отряда «Россия» с главой государства на борту приземлился в аэропорту Магнитогорска. У трапа Владимира Путина встречали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель ГУ МЧС Евгений Зиничев.

С самолета президент сразу пересел в вертолет Ми-8М и отправился на осмотр пострадавших от ландшафтных пожаров районов. Напомним, в июле ландшафтный пожар оставил без крыши над головой несколько десятков семей в поселках Джабык и Запасное Карталинского района..

Затем Владимир Путин проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия и встречу с губернатором Алексеем Текслером.

ФОТО и Видео: телеграм-канал RIA_Kremlinpool [