Алексей Текслер: Дополнительных ограничений в регионе пока вводить не планируют

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил 30 марта на брифинге, что сегодня дополнительных ограничений в регионе вводить не планируется. Но ситуация мониторится в постоянном режиме.

Глава региона призвал южноуральцев без острой необходимости не покидать дома. Поводом для выхода на улицу может быть обязательный поход на работу, в магазин, аптеку, выгул собак или обращение к медикам за помощью.

Напомним, в регионе до 5 апреля введены дополнительные мер борьбы с коронавирусом. Прекращается работа розничной торговли, кроме аптечных сетей и магазинов, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости. Продолжится только онлайн-торговля. На этот период останавливается работа кафе, ресторанов, фитнес-залов и других подобных объектов, запрет на посещение касается парков и скверов.

Ушли на каникулы все учебные заведения региона, работают только дежурные группы в детсадах для тех детей, чьи родители вынуждены выйти на работу. В регионе открыто 617 дежурных групп в 507 детских садах. В ЗАТО детских дошкольные учреждения работают в обычном формате.

Представители государственной и муниципальной власти частично перешли на удаленной режим работы. На месте должны находиться не более 30% сотрудников. Это не касается работников Министерств здравоохранения, социальных отношений и обеспечения безопасности.

Нарушителей карантинного режима планируют штрафовать. Вчера УФАС провел 180 проверок предприятий, выявлены 9 нарушений, эта работа будет продолжена и сегодня. В популярных местах отдыха людей тоже будут проведены проверки. Там, где нарушаются карантинные мероприятия, будут выписывать штрафы.