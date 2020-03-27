ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер: Оставайтесь дома и соблюдайте совет врачей

Общество
Сегодня, 15:44
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение в южноуральцам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Глава региона напомнил, что на данный момент в области зарегистрировано 9 новых случаев заражения, таким образом, общее число заболевших достигло 20 человек.

«Важно понять – это касается каждого из нас. Вы видите, как быстро меняется ситуация, она требует решительных действий в интересах здоровья жителей Челябинской области», - отметил Алексей Текслер.

Он разъяснил дополнительные меры по ограничению распространения вируса. С завтрашнего дня по 5 апреля прекращается работа розничной торговли, кроме аптечных сетей и магазинов, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости. Продолжится только онлайн-торговля. На этот период останавливается работа кафе, ресторанов, фитнес-залов и других подобных объектов, запрет на посещение касается даже парков и скверов.

Пожилым людям нужно обязательно соблюдать самоизоляцию. Для приобретения продуктов питания и медикаментов можно обращаться в органы социальной защиты или использовать специально отведенное время в магазинах и аптеках – до 10 часов утра.

«Не должно быть место панике. Медицина, социальная сфера, торговля области обеспечена всем необходимым, чтоб пройти эту ситуацию. Впереди нерабочая неделя для большинства южноуральцев. Это не каникулы и не повод встречаться с друзьями и родственниками. Прошу проявить максимальную ответственность, уважение к своему здоровью и здоровью окружающих. Оставайтесь дома, соблюдайте советы врачей. Берегите себя, своих детей, родителей, бабушек и дедушек», –  попросил Алексей Текслер.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 16:04
Челябинские парки и зоопарк закроют на неделю
Федерация
Сегодня, 15:48
Без алкоголя, но с маршами. ВОЗ выдало рекомендации удаленщикам
Интервью
Сегодня, 15:06
Пять новых вопросов по коронавирусу
Блиц-опрос с Ириной Гехт по работе медучреждений
Общество
Сегодня, 12:24
Коронавирус распространяется по Челябинской области
Сегодня, 12:24
Коронавирус распространяется по Челябинской области
Сегодня, 11:55
В Челябинской области временно закрывают кафе, магазины и фитнес-центры
Сегодня, 11:14
В Челябинской области девять новых случаев коронавируса
Вчера, 23:37
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта
Вчера, 16:50
Как будут работать южноуральские медучреждения в нерабочую неделю?
Вчера, 15:34
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Вчера, 14:46
В Челябинске идет набор на службу в полицию
Вчера, 14:31
Анализ на коронавирус будут делать еще в трех городах Челябинской области
Вчера, 14:10
В Челябинской области пациентов с диабетом возьмут под особый контроль
Вчера, 13:40
Компания «Интерсвязь» наращивает мощности интернет-соединений и дарит бесплатные сервисы
Интервью
Сегодня, 15:06
Пять новых вопросов по коронавирусу
Блиц-опрос с Ириной Гехт по работе медучреждений
Общество
Сегодня, 12:24
Коронавирус распространяется по Челябинской области
Новости
Сегодня, 16:00
Происшествия
Полицейские задержали челябинца, который продавал перекупщикам арендованные машины
Сегодня, 15:49
Политика
Андрей Минченко назначен замминистра экономического развития
Сегодня, 15:48
Федерация
Без алкоголя, но с маршами. ВОЗ выдало рекомендации удаленщикам
Сегодня, 15:42
Происшествия
Аферисты из Магнитогорска, обманувшие 80 человек, отправились за решетку
Сегодня, 15:29
Происшествия
В Челябинске будут судить оренбуржца, который устроил газовую камеру для своих кредиторов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:07
Общество
Прокуратура Челябинской области встала на защиту бездомных животных
Сегодня, 13:44
Общество
Челябинец рвет шаблоны в шоу «Comedy Баттл»
Сегодня, 13:25
Общество
В Челябинской области отменили весенние ограничения на движение большегрузов
Вчера, 23:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта
Вчера, 15:34
Общество
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Челябинск
эпидемия
Карантин
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика