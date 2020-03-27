Алексей Текслер: Оставайтесь дома и соблюдайте совет врачей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение в южноуральцам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Глава региона напомнил, что на данный момент в области зарегистрировано 9 новых случаев заражения, таким образом, общее число заболевших достигло 20 человек.

«Важно понять – это касается каждого из нас. Вы видите, как быстро меняется ситуация, она требует решительных действий в интересах здоровья жителей Челябинской области», - отметил Алексей Текслер.

Он разъяснил дополнительные меры по ограничению распространения вируса. С завтрашнего дня по 5 апреля прекращается работа розничной торговли, кроме аптечных сетей и магазинов, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости. Продолжится только онлайн-торговля. На этот период останавливается работа кафе, ресторанов, фитнес-залов и других подобных объектов, запрет на посещение касается даже парков и скверов.

Пожилым людям нужно обязательно соблюдать самоизоляцию. Для приобретения продуктов питания и медикаментов можно обращаться в органы социальной защиты или использовать специально отведенное время в магазинах и аптеках – до 10 часов утра.

«Не должно быть место панике. Медицина, социальная сфера, торговля области обеспечена всем необходимым, чтоб пройти эту ситуацию. Впереди нерабочая неделя для большинства южноуральцев. Это не каникулы и не повод встречаться с друзьями и родственниками. Прошу проявить максимальную ответственность, уважение к своему здоровью и здоровью окружающих. Оставайтесь дома, соблюдайте советы врачей. Берегите себя, своих детей, родителей, бабушек и дедушек», – попросил Алексей Текслер.