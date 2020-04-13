Алексей Текслер и его пресс-секретарь – о своих самоизоляциях

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал журналистам на ежедневном брифинге, как проходит его самоизоляция и влияют ли эти ограничения на эффективность его работы по руководству областью. В ежедневном режиме представляет информацию о своем самочувствии и его пресс-секретарь Сергей Зюсь, который на прошлой неделе был госпитализирован.

Глава региона напомнил, что вынужден был уйти на самоизоляцию в связи с тем, что у Сергея Зюся, был выявлен и затем официально подтвержден коронавирус.

«У меня вируса не выявлено, но нужно продолжать делать анализы», - отметил губернатор. Повторное тестирование проводится на 10 и 14 с момента самоизоляции.

Алексей Текслер рассказывает, что ему, как и всем тем, кто находится на карантине, передают еду и необходимые вещи.

А вынужденное нахождение в не очень большом кабинете, по его словам, ничуть не напрягает. «Я вырос в коммунальной квартире, там место было гораздо меньше», - поясняет губернатор.

Алексей Текслер отмечает, что даже в условиях самоизоляции он трудится практически круглосуточно и все семь дней в неделю. Общается с коллегами, с главами по телефону и через видеоконференцсвязь, проводит совещания, оперативные штабы с дистанционном режиме и ежедневно (в рабочие дни) отвечает на вопросы журналистов.

Сергей Зюсь в пятницу, 10 апреля, рассказывал на своей странице в соцсетях, что у него по-прежнему нет никаких симптомов заболевания. Помимо лечения, он еще даже умудряется дистанционно работать.

На прошлой неделе у него было, как он сам выражается, настоящее приключение - путешествие в соседнее здание на томографию. Выдали «форму» (на фото), потом утилизировали. Сначала ехал на машине неотложки в сопровождении санитара, потом добирался по абсолютно пустому коридору.

Сегодня Сергей Зюсь рассказал, что в вынужденной изоляции читает книги и смотрит фильмы (в обычной жизни на эти дела нередко не хватает времени). «Статистика фиксирует состояние как «клиники нет». Самочувствие хорошее. Лечимся дальше», - отчитался сегодня перед своими друзьями в соцсетях Сергей Зюсь..