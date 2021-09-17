Алексей Текслер и Наталья Котова оценили преображение знакового для Челябинска парка имени Тищенко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 17-го сентября, оценили результаты текущего этапа реконструкции парка «Металлург» имени Тищенко.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, сейчас здесь активно ведется работа по установке малых архитектурных форм и современных светильников. Строители благоустраивают дорожки и тропинки. Полностью завершены работы на южной и северной дорожках парка. На площадке около фонтана установлены два амфитеатра.

Алексей Текслер в ходе инспекции общественного пространства отметил, что данный объект является знаковым для жителей Металлургического района.

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«Мы видели, в каком парк находился состоянии – что называется, ни пройти ни проехать. Теперь ждем, когда он преобразится», - сказал Алексей Текслер.

Подрядчики пообещали главе региона, что объект будет сдан 15-го октября – на месяц раньше установленного срока.

Напомним, концепция реконструкции парка Тищенко разрабатывалась с участием жителей Челябинска, которые чаще всего голосовали за появление здесь дорожек, скамеек и качелей. Соучаствующее проектирование было завершено в декабре прошлого года.

Парк имени Тищенко стал вторым для южноуральской столицы общественным пространством, развитие которого архитекторы обсуждали с горожанами (первым объектом соучаствующего проектирования стала набережная озера Смолино в конце улицы Гагарина).

За благоустройство парка «Металлург», занимающего площадь в 34 гектара и имеющего богатую историю развития (с 1947-го года), жители областного центра голосовали на платформе «Активный житель 74».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в ходе подготовительного этапа проектирования специалисты провели натурный анализ территории, выявили основные проблемы парка, создали его 3Д-модель и провели общественные обсуждения, участники которых работали, разделившись на группы. Интересно, что при работе над проектом учитывались мнения горожан разного возраста, в том числе старшего поколения.

В общей сложности в соучаствующем проектировании приняли участие свыше трехсот человек. Это молодежь, спортсмены, молодые семьи, пенсионеры, шахматисты, архитекторы, художники, жители прилегающих территорий, арендаторы и руководство самого парка имени Тищенко.

Отметим, «Металлург», чей возраст превышает семь десятилетий, - знаковая для Челябинска территория. Он находится в центре Металлургического района Челябинска, ограничен улицами 60 лет Октября, Дегтярева, Первого Спутника и Румянцева. Это одно из самых любимых мест отдыха горожан.

В далеком 1947-м году здесь находилась березовая роща, а улицы 60 лет Октября, теперь огибающей северную границу парка, еще не существовало. Стараниями заводчан в новом парке появились фонтан, летний кинотеатр, беседка для игры в шахматы, танцевальная площадка. Парк быстро завоевал любовь жителей Металлургического района, стал местом притяжения для всех челябинцев благодаря разнообразным формам досуга и уникальному благоустройству.

Второе рождение парк получил в 1981-м году, когда по приказу директора Челябинского металлургического комбината Олега Тищенко (именем которого он назван) был разработан и воплощен в реальности план реконструкции парка. Именно тогда в «Металлурге» появился Дом-аквариум (первый на Урале и в Сибири) и была построена «Поляна сказок» - самый узнаваемый объект общественного пространства.

Однако постепенно любимое место отдыха челябинцев приходило в упадок. Сегодня, благодаря стараниям властей, «Металлург» снова обретает молодость и красоту.