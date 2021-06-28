Алексей Текслер нашел вариант решения проблемы с водой в Локомотивном

В Локомотивном городском округе (Челябинская область), где жители уже вторую неделю остаются без нормального водоснабжения, найден вариант решения проблемы.

По поручению губернатора Алексей Текслера будет проведена замена аварийного участка водопровода протяженностью 5,2 километра. Это позволит обеспечить бесперебойное питьевое водоснабжение и исключить в дальнейшем создание аварийных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба губернатора, решение о выделении средств из областного бюджета на проведение замены трубы магистрального водовода Алексей Текслер принял, выслушав отчеты своего заместителя Евгения Голицина и министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе, которые побывали в городском округе и на месте оценили ситуацию.

В июне произошло восемь порывов на аварийном участке протяженностью 5,2 километра. Этот участок был некачественно отремонтирован в 2011 году.

«Существующий водовод либо изношен, либо тот ремонт, который проведен в 2011 году, был сделан некачественно. Поэтому я принял решение полностью поменять водовод, - рассказал Алексей Текслер. - Эти работы уже начались, мы в оперативном порядке сейчас закупаем трубу. Фактически работы начинаются сегодня. Мы полностью заменим аварийные участки водовода, для того чтобы решить проблему водоснабжения Локомотивного».

Глава минстроя, посетив Локомотивный, пришел к выводу, что городские власти и руководители ЖКХ не надлежащим образом обслуживают и эксплуатируют сети водоснабжения. Нет технической документации, гидравлических расчетов и схем.

«Мы говорим о насосной станции и о других объектах: нет документации, нет никаких регламентов, кто и как должен поступать. Там нужно постоянно следить за уровнем воды при наполнении специальной емкости для ее хранения, чтобы равномерно и качественно подавать воду. Анализ журналов за последние месяцы говорит о том, что забили тревогу слишком поздно или реально не обращали внимание на проблемы, которые есть», - констатировал недоработки сотрудников ЖКХ Алексей Текслер.

В настоящее время даны поручения для исправления ситуации. Городские власти продемонстрировали свою неспособность решить проблему. Минстрой взял на себя управление системой водоснабжения.

«Ситуация с водоснабжением будет налажена. Сейчас вода подается по графику, правда, мне сообщили, что сейчас ситуацию исправляют и полностью перейдут на нормальное водоснабжение. Но, учитывая те риски, которые остаются, мы полностью заменим аварийный участок водовода и решим проблему Локомотивного», – заверил Алексей Текслер.

Как уже сообщало агентство, губернатор поручал всем главам до 11 июня 2021 года провести обследование всех объектов водоснабжения и принять исчерпывающие меры по бесперебойному обеспечению жителей водой. Глава Локомотивного поручение не выполнил. В округе не была проведена ревизия оборудования, документации и инфраструктуры.

Алексей Текслер отметил, что он не удовлетворен качеством управления ЖКХ в Локомотивном. У губернатора есть вопросы и к главе городского округа Александру Мордвинову. «Мы совершенно точно проведем там кадровые изменения, в первую очередь среди тех, кто отвечает за сферу ЖКХ», - предупредил городские власти Алесей Текслер.