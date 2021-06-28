Мэрию Локомотивного ждут кадровые изменения из-за нерешенных проблем с водой

Администрацию Локомотивного городского округа (Челябинская область), где жители уже вторую неделю живут без нормального водоснабжения, ждут кадровые изменения.

Об этом предупредил городские власти губернатор Алексей Текслер.

«Я не удовлетворен качеством управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Локомотивного городского округа]. У меня большое количество вопросов к главе городского округа по организации этой работы. Мы совершенно точно проведем там кадровые изменения, в первую очередь среди тех, кто отвечает за сферу ЖКХ», - сообщил губернатор.

Напомним, с 14 по 18 июня на магистральном водоводе Локомотивного было обнаружено три порыва, которые привели к резкому снижению запасов воды в резервных емкостях. Аварии устранили, но с 20 по 21 июня выявлено еще два порыва водовода, их ликвидировали в ночь на 22 июня. В среду, 23 июня, - еще два порыва. В выходные, 26 и 26 июня, произошли новые аварийные ситуации. Осуществлялся подвоз питьевой и технической воды. С пятницы воду стали подавать по графику.

Алексей Текслер взял ситуацию с водоснабжением в Локомотивном на личный контроль. В четверг, 24 июня, по его поручению в городском поселении побывал министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе. По итогам визита, он пришел к выводу, что власти и руководители ЖКХ Локомотивного городского округа не понимают, как осуществлять водоснабжение города.

У жителей также много вопросов к эффективности работы городских властей, которые в данной ситуации предпочитают отмалчиваться.