Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Металлургический район Челябинска

Глава региона Алексей Текслер в субботу, 15 июля, оценил ход ремонтных работ на объектах в Металлургического районе Челябинска.

Губернатор побывал в Доме культуры ЧМК, где в настоящее время завершена часть масштабных ремонтных работ. Здание было введено в эксплуатацию в 1957 году. При ДК работают 20 творческих коллективов. В прошлом году коллектив Дворца культуры получил премию «Признание» за вклад в развитие культуры. Ежегодно в учреждении проводятся мероприятия для трудящихся ПАО «ЧМК», детей, ветеранов.

В прошлом году для создания комфортных условий начался масштабный ремонт помещений ДК ЧМК.

Работы продолжаются в текущем году. В настоящий момент отремонтированы холл первого этажа, лестничные пролеты, два хореографических класса, хоровой класс, раздевалки, аудитории.

После Алексей Текслер проверил выполнение поручения по ремонту улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Глава региона дал его в ходе рабочей поездки в марте этого года. Данные улицы, как и район, активно строились в первой половине 40-х годов ХХ века вместе с заводом. В настоящее время работы здесь ведутся в рамках программы «Дорожный рывок».

Как напоминают в пресс-службе регионального правительства, протяженность ремонтируемого участка на улице Сталеваров составила 870 метров. Работы по ремонту проезжей части улицы уже выполнены, завершаются работы по обустройству тротуаров и газонов. На улице Богдана Хмельницкого ремонтируют дорогу на участке протяженность 1540 метров. В настоящее время ведутся работы по ремонту проезжей части улицы и обустройству тротуаров, восстановлению газонов. Кроме того, в Металлургическом районе Челябинска ведется ремонт двух участков по улице 2-й Павелецкой.

Также Алексей Текслер ознакомился с ходом реконструкции участка теплотрассы на улице 60-летия Октября.

Проект общей протяженностью 2,6 километра выполняет ремонтная кампания МУП «ЧКТС». Ремонт позволит повысить надежность и качество теплоснабжения и снизит количество аварийных ситуаций.

Преображается в Металлургическом районе и парк имени Тищенко. Глава региона оценил текущий этап реконструкции. Напомним, реализация проекта началась два года назад по инициативе губернатора. Было проведено обустройство дорожно-тропиночной сети, установлены современные малые архитектурные формы и элементы освещения, обустроена площадка для выгула собак, проведен ремонт Стелы. В 2022 году в парке построили площадку для альтернативных видов спорта, провели ремонт фасадов, цоколей зданий парка, организовали пространство для занятий йогой.

В 2023 году обустроена зона дендрария, построена площадка для workout. Проведены работы по ремонту фонтана и танцевальной площадки. Завершена замена асфальтобетонного покрытия на экологический печатный бетон с декоративной штукатуркой беговых дорожек. Благоустроена детская площадка «Поляна сказок». Ведется строительство стационарной сцены с монтажом светового-, звукового оборудования и установки LED-экрана. В парке «Металлург» появится спортплощадка для баскетбола и волейбола. Начались работы по ремонту ограждения парка. Осуществляется изготовление, поставка и монтаж аттракционов. Завершить все работы планируется до 30 октября текущего года.

«Стараюсь контролировать все самые значимые объекты, а металлургический район для меня родной, и я всегда с особым удовольствием сюда приезжаю, - отметил в ходе объезда Алексей Текслер. - Раньше были определенные проблемы, тот же парк Тищенко находился в неудовлетворительном состоянии еще четыре года назад. В течение нескольких лет проходит его серьезная реконструкция. Она на финальной стадии. Кроме парка Тищенко, в этом году в рамках «Дорожного рывка» на ЧМЗ запланирован серьезный объем дорожных работ. Ударными темпами работаем в сфере ЖКХ, чтобы успеть подготовиться к зиме».

Губернатор добавил, что также в Металлургическом районе реализуются договоренности с градообразующим предприятием. В полном объеме завершена реконструкция стадиона. Проведен ремонт Дворца культуры, который тоже является знаковым объектом для района и города и где занимается около тысячи детей.

«В целом работы в Металлургическом районе масштабные, люди видят изменения. Все работы, которые запланированы в этом году, будут выполнены», - подчеркнул Алексей Текслер.