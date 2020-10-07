Алексей Текслер потребовал усилить работу «горячей линии» минздрава

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал усилить работу «горячей линии» регионального министерства здравоохранения:

«Усилить работу горячей линии минздрава, если нужно, привлечь дополнительных специалистов», - распорядился Алексей Текслер на состоявшемся сегодня, седьмого октября, заседании областного оперативного штаба.

Н сегодня у жителей возникает много вопросов к функционированию горячей линии. Во-первых, дозвониться удается далеко не с первого раза. Во-вторых, люди не всегда получают ответ на свои вопросы.

По словам главы региона, сейчас человек, позвонив на горячую линию, получает рекомендацию обращаться к врачам, которые загружены. «Нужно, чтобы любой, кто позвонит, мог получить исчерпывающую информацию по симптомам, мерам профилактики, а главное – понять механизм действий в ситуации с заболеванием», - поручил Алексей Текслер.

Напомним, телефон горячей линии Министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

В регионе действует круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Администрация Челябинска опубликовала телефоны службы неотложной помощи в городе.

В Магнитогорске действует «горячая линия» по ограничительным мерам в период режима повышенной готовности - 8 (3519) 49-04-74. Задать интересующие вопросы можно в будние дни с 8.30 до 17.30, в выходные - с 9.00 до 18.00.

Консультации по вопросам дистанционного оформления больничного листа можно получить по телефонам региональной «горячей линии» 8 (351) 265-85-29 и федеральной «горячей линии» 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.