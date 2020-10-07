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В Челябинске кабинеты и выездные бригады неотложной помощи будут работать круглосуточно

Общество
Сегодня, 19:50
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В Челябинске кабинеты и выездные бригады неотложной помощи, организованные во всех муниципальных медицинских организациях, с 12-го октября переходят на круглосуточный режим работы.

Как отмечают в управлении здравоохранения городской администрации, на сегодняшний день в связи с сезонным ростом заболевания гриппом и ОРВИ, а также распространением коронавирусной инфекции нагрузка на систему скорой и амбулаторной помощи сильно возросла.

«Нам хотелось бы напомнить, что в Челябинске существуют кабинеты и выездные бригады неотложной помощи, которые можно вызывать в случаях, когда нет угрозы жизни. Например, при признаках ОРВИ, повышении температуры, болях любого характера, повышении артериального давления и т.п. Врачи проведут осмотр, назначат лечение, и, при необходимости, примут решение о дальнейшей тактике лечения, необходимости госпитализации или наблюдении амбулаторно. Если есть показания, то вызов будет перенаправлен на службу скорой помощи», - пояснили в горздраве.

 

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