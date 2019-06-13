Алексей Текслер поздравил руководителя "золотого состава" "Ариэля" с 70-летием
Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил Валерия Ярушина с 70-летием, которое известный челябинский музыкант отметил вчера, 12-го июня.
«С юбилеем, Валерий Иванович! Вы один из основателей легендарного ансамбля «Ариэль», песни которого известны всей стране. Спасибо за то, что вы сделали для музыки и Южного Урала. Желаю здоровья, счастья и творческих успехов!», - передал Алексей Текслер юбиляру.
Валерий Ярушин - советский и российский певец, музыкант, композитор. Заслуженный артист РСФСР (почетное звание получил в 1987-м году). Один из основателей ВИА «Ариэль» в 1970-м году и бессменный руководитель его «золотого состава» до 1989-го года. Как сольный исполнитель наиболее известен по песням «Зимы и Вёсны», «Заповедные места», «В краю магнолий», а также как один из исполнителей народной песни «Порушка Параня» (в собственной обработке в стиле disco).