Алексей Текслер призвал к ответственности южноуральцев, вернувшихся из эпиднеблагополучных стран

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона, прибывших из эпиднеблагополучных по коронавирусу стран, соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Глава региона заверил, что власти предпринимают все меры по недопущению появления и распространения коронавирусной инфекции на территории области.

«Но очень важно, чтобы жители области понимали возможные риски, принимали ответственные решения. Тем, кто побывал за границей, особенно в странах с большим числом заболевших, необходимо соблюдать режим карантина и самоизоляции», - написал в своем аккаунте ВКонтакте Алексей Текслер.

Работодателям рекомендовано обеспечить контроль над трудовыми коллективами в части недопущения к работе граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидобстановкой. «Необходимо воздержаться от командировок и выездных отпусков, прежде всего, в неблагоприятные по коронавирусу страны», - подчеркнул губернатор.

Как ранее рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, граждане в обязательном порядке отправляются на 14-дневный карантин по возвращению из страны, которая обозначена в постановлении Роспотребнадзора. В списке Китайская народная Республика, Южная Корея, Исламская Республика Иран, Италия, Германия, Испания, Франция, а также Швейцария, Великобритания, Норвегия, США. Этим гражданам предоставляется больничный лист на две недели.

Для граждан, которые посещали другие страны, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, также действует режим самоизоляции, но больничный в этом случае не оплачивается.