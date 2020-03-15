ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер призвал к ответственности южноуральцев, вернувшихся из эпиднеблагополучных стран

Общество
Сегодня, 20:13
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона, прибывших из эпиднеблагополучных по коронавирусу стран, соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Глава региона заверил, что власти предпринимают все меры по недопущению появления и распространения коронавирусной инфекции на территории области.

«Но очень важно, чтобы жители области понимали возможные риски, принимали ответственные решения. Тем, кто побывал за границей, особенно в странах с большим числом заболевших, необходимо соблюдать режим карантина и самоизоляции», - написал в своем аккаунте ВКонтакте Алексей Текслер.

Работодателям рекомендовано обеспечить контроль над трудовыми коллективами в части недопущения к работе граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидобстановкой. «Необходимо воздержаться от командировок и выездных отпусков, прежде всего, в неблагоприятные по коронавирусу страны», - подчеркнул губернатор.

Как ранее рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, граждане в обязательном порядке отправляются на 14-дневный карантин по возвращению из страны, которая обозначена в постановлении Роспотребнадзора. В списке Китайская народная Республика, Южная Корея, Исламская Республика Иран, Италия, Германия, Испания, Франция, а также Швейцария, Великобритания, Норвегия, США. Этим гражданам предоставляется больничный лист на две недели.

Для граждан, которые посещали другие страны, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, также действует режим самоизоляции, но больничный в этом случае не оплачивается.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 18:36
Вузам Челябинской области рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов из Казахстана
Федерация
Сегодня, 17:31
Из-за коронавируса Челябинская область закрыла границу с Казахстаном
Общество
Сегодня, 17:13
В школах Челябинской области пока не вводят карантин по коронавирусу
Федерация
Сегодня, 00:13
В России вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
13.03.20 18:03
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
13.03.20 17:39
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
13.03.20 17:22
Ирина Гехт: Разработан алгоритм действий граждан, власти, работодателей на случай коронавируса
13.03.20 15:46
Краевед Юрий Латышев рассказал об уничтожении старинного здания в Троицке
13.03.20 13:15
В Миассе закрыли на карантин класс в школе, где учится контактный по коронавирусу ученик
13.03.20 12:26
На трассе М-5 вблизи Юрюзани временно ограничат движение транспорта
13.03.20 11:23
Мама троих детей представила просветительский фестиваль для детей на полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства»
13.03.20 10:39
Делом о непригодном жилье для сироты из Еманжелинского района занялся СКР
13.03.20 09:51
Инклюзивный коллектив из Миасса выступит на сцене Большого театра России
12.03.20 20:54
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Общество
13.03.20 17:22
Ирина Гехт: Разработан алгоритм действий граждан, власти, работодателей на случай коронавируса
Общество
Сегодня, 18:36
Вузам Челябинской области рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов из Казахстана
Новости
Вчера, 20:41
Общество
Челябинская область приняла "Эстафету Победы"
Вчера, 20:31
Происшествия
Самолет, который летел из Москвы в Челябинск, экстренно сел в Казани
13.03.20 18:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
13.03.20 17:39
Общество
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
13.03.20 15:57
Происшествия
В Челябинске ищут водителя маршрутки, по вине которого школьница получила травмы
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 20:41
Общество
Челябинская область приняла "Эстафету Победы"
13.03.20 18:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
13.03.20 17:39
Общество
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
13.03.20 12:26
Общество
На трассе М-5 вблизи Юрюзани временно ограничат движение транспорта
12.03.20 20:54
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Теги
коронавирус
грипп
ОРВИ
Ирина Гехт
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика