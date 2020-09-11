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Алексей Текслер продолжает инспектировать Челябинск

Общество
Сегодня, 09:37
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 11 сентября, продолжит большую инспекцию в Челябинском городском округе. Сегодня глава региона проинспектирует Металлургический район.

Алексей Текслер оценит результаты текущего этапа благоустройства скверов по улице Байкальской между 27 и 29 домами, а также по шоссе Металлургов рядом с 31 и 33 домами. Также губернатор осмотрит бульвар по шоссе Металлургов от ул. Жукова до ул. Румянцева, где была проведена реконструкция.

Кроме того, Алексей Текслер проверит качество ремонта улицы Жукова и заслушает доклад о текущем этапе дорожных работ в Челябинске.

Напомним, накануне, 10 сентября, Алексей Текслер проинспектировал два самых густонаселенных района Челябинска – Калининский и Курчатовский.

«Некоторое время назад я уже совершал объезды, делал определенные замечания, - напомнил глава региона. - Сейчас инспекция того, на что я обращал внимание в прошлый раз».

Губернатор оценил ход реконструкции театра кукол, побывал на строительной площадке детского сада №250 в жилом микрорайоне «АкадемРиверсайд» (в этом микрорайоне не хватает дошкольных учреждений), посетил обувную фабрику «Юничел» и ЧелГУ, где осмотрел объекты спорта и благоустройства.

«В совокупности все это важно, потому что каждый из этих элементов и есть элемент развития города, и эту работу будем продолжать», – резюмировал Алексей Текслер.

 

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