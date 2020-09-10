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Текслер второй раз в 2020 году посетил ЧелГУ

Общество
Сегодня, 17:25
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Челябинский государственный университет (ЧелГУ). Это уже второй визит руководства региона в вуз в 2020 году.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев показал гостям новое поле для мини-футбола. Алексей Текслер не только оценил безопасное удобное покрытие с резиновой крошкой, но и увидел футболистов, которые 10-19 октября будут представлять Челябинскую область в финале Чемпионата России среди студентов.

Гости осмотрели лыжероллерную трассу и обновлённую воркаут-площадку, кедровую аллею и аллею Тотального диктанта.

Сергей Таскаев рассказал о строительстве долгожданного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и амфитеатра со сценой, а также планах по открытию следующим летом филиала ботанического сада на Аркаиме. Губернатор обещал со своей стороны административную поддержку, чтобы эти объекты появились как можно раньше.

«Сейчас одна из наших главных задач в плане инфраструктуры – закончить строительство ФОКа, потому что в планах и дальнейший ремонт воркаут-площадки (обновление её покрытия и установка новых тренажёров), и открытие хоккейной коробки», – рассказал Сергей Таскаев. Ректор отметил, что поддержка губернатора позволит сдать все спортивные объекты раньше запланированного срока. Их с нетерпением ждут «не только студенты и преподаватели, но и жители города, которые смогут ими пользоваться», подчеркнул руководитель вуза.

Напомним, первый раз в текущем году Алексей Текслер побывал в ЧелГУ в Татьянин день (День студента), 25 января. На встрече глава региона объявил о принятом решении о возрождении в области главного управления по делам молодежи.

Фото пресс-служба ЧелГУ

 

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