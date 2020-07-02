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Алексей Текслер проверил ППЭ и свои исторические знания

Общество
Сегодня, 16:12
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил один из пробных пунктов проведения единого государственного экзамена в регионе и сдал ЕГЭ по истории.

Глава региона оценивал самый крупный ППЭ в регионе, который организован на базе «Образовательного центра» №2 , и сдавал экзамен по истории вместе со своим первым замом Ириной Гехт и с министром образования и науки региона Александром Кузнецовым.

В образовательном центре для сдачи ЕГЭ подготовлены более 20 аудиторий. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, выпускников планируется рассадить в шахматном порядке с соблюдением социальной дистанции. Все пункты проведения экзаменов планируется оснастить средствами защиты. На эти цели губернатор дополнительно выделил 20 миллионов рублей.

Алексей Текслер решил не просто проверить готовность центра сдачи ЕЭГ, но и самому лично пройти экзамен по истории. Тест, посвященный юбилею Победы, был разработан для пробной сдачи родителями выпускников.

«Было достаточно волнительно, - поделился губернатор своими эмоциями. - Я давно не сидел за партой и не сдавал экзамен. Теперь очень хорошо понимаю, что чувствуют школьники». По мнению Алексея Текслера, личный опыт сдачи ЕГЭ в нынешней ситуации позволяет досконально оценить и понять происходящие при сдаче единого госэкзамена.

В министерстве образования и науки области уточнили, во время каждого экзамена на входе в пункты проведения экзаменов (ППЭ) медицинские работники будут проводить термометрию всех организаторов и участников. Каждый специалист ППЭ в обязательном порядке должен использовать маску и перчатки. Сами выпускники смогут использовать средства индивидуальной защиты по желанию. На входе и в аудиториях участники ЕГЭ должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Аудитории до и после экзаменов проветриваются, убираются с дезинфицирующими средствами, также во время экзаменов используется оборудование для обеззараживания воздуха.

 «Все процедуры организованы очень хорошо. Дистанция между партами, антисептики, термометрия - все для того, чтобы сделать процедуру безопасной, - отметил Алексей Текслер. - Нет никакого сомнения, что у нас в регионе единый госэкзамен пройдет на высоком организационном уровне и в абсолютно безопасных условиях».

В минпросвещения РФ напомнили, завтра, 3 июля, выпускники школ будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. На следующей неделе, 6 и 7 июля, у одиннадцатиклассников ЕГЭ по русскому языку, 10 июля - профильная математика, 13 июля - история и физика, 16 июля - обществознание и химия, 20 июля - биология и письменная часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устная часть по иностранным языкам. Основной период ЕГЭ в 2020 году завершится 25 июля.

В 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Алексей Текслер пожелал всем выпускникам удачи и спокойствия. «Ребята, верьте в свои силы. У вас все обязательно получится», - напутствовал выпускников губернатор.

После экзамена губернатор отправился в строящийся образовательный центр №5, расположенный неподалеку на улице Скульптора Головницкого. «Парковый» сегодня является одним из густонаселенных районов Челябинска и давно нуждается в еще одной школе. Образовательный центр №5 примет 1500 школьников уже 1 сентября», - отметил глава региона.

В учреждении планируют реализовать идею академической гимназии: предпрофильное обучение станет доступно для ребят уже с 8 класса, а в старшем звене они смогут обучаться по профилям – технологическому, художественному, гуманитарному, экономическому, естественнонаучному. Предполагается, что на базе образовательного центра будет создано современное физкультурно-спортивное пространство, которое объединит множество кружков, секций, направленных на развитие спортивных навыков детей и их оздоровление.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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