Алексей Текслер: Задача – сформировать единое транспортное пространство

В Челябинске продолжается «прямая линия» губернатора Челябинской области с жителями региона. В ее ходе глава региона заявил, что Челябинск ждет масштабная транспортная перезагрузка.

Вопрос об удручающем состоянии транспорта в Челябинске поднял местный житель. Он дозвонился на телефон «горячей линии». Его интересовало, какие произойдут изменения после того, как как полномочия в сфере общественного транспорта будут переданы от мэрии Челябинска в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Тема общественного транспорта очень горячая. В большинстве городов есть эта проблема. В Магнитогорске ситуация обстоит немного лучше. В этом году мы закупили 15 новых трамваев. В ситуация совсем серьезная. Транспортный парк давно не обновлялся. В этом году мы смогли закупить 66 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Мы приняли решение поднять полномочия в сфере транспорта на областной уровень. Важно, чтобы общественный транспорт был удобен не только для жителей Челябинска, но и для жителей близлежащих территорий. Рядом Копейск и Сосновский район и, по сути, это все большой Челябинск. Задача — сформировать единое транспортное пространство с этими территориями с единым проездным билетом, чтобы люди при пересадке с одного транспорта на другой не платили заново», - сказал Алексей Текслер.

Также губернатора отметил, что будет проводиться работа по формированию новой маршрутной сети, исходя из заложенных веток будущего метрополитена.

«Обновление парка общественного транспорта продолжится. Мы очень надеемся на федеральные средства. Это порядка шести миллионов рублей, область будет софинансировать. Я предложил сделать Челябинск пилотным регионом по выделению средств из фонда национального благосостояния на обновления парка. Своими средствами мы это сделаем, но это будет гораздо медленнее», - добавил Текслер.

Документ о транспортной реформе внесен в Законодательное собрание региона и внесен в повестку заседания, назначенного на 26 декабря.