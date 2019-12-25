Алексей Текслер: Задача – сформировать единое транспортное пространство
Общество
Сегодня, 14:59
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске продолжается «прямая линия» губернатора Челябинской области с жителями региона. В ее ходе глава региона заявил, что Челябинск ждет масштабная транспортная перезагрузка.

Вопрос об удручающем состоянии транспорта в Челябинске поднял местный житель. Он дозвонился на телефон «горячей линии». Его интересовало, какие произойдут изменения после того, как как полномочия в сфере общественного транспорта будут переданы от мэрии Челябинска в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Тема общественного транспорта очень горячая. В большинстве городов есть эта проблема. В Магнитогорске ситуация обстоит немного лучше. В этом году мы закупили 15 новых трамваев. В ситуация совсем серьезная. Транспортный парк давно не обновлялся. В этом году мы смогли закупить 66 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Мы приняли решение поднять полномочия в сфере транспорта на областной уровень. Важно, чтобы общественный транспорт был удобен не только для жителей Челябинска, но и для жителей близлежащих территорий. Рядом Копейск и Сосновский район и, по сути, это все большой Челябинск. Задача — сформировать единое транспортное пространство с этими территориями с единым проездным билетом, чтобы люди при пересадке с одного транспорта на другой не платили заново», - сказал Алексей Текслер.

Также губернатора отметил, что будет проводиться работа по формированию новой маршрутной сети, исходя из заложенных веток будущего метрополитена.

«Обновление парка общественного транспорта продолжится. Мы очень надеемся на федеральные средства. Это порядка шести миллионов рублей, область будет софинансировать.  Я предложил сделать Челябинск пилотным регионом по выделению средств из фонда национального благосостояния на обновления парка. Своими средствами мы это сделаем, но это будет гораздо медленнее», - добавил Текслер.

Документ о транспортной реформе внесен в Законодательное собрание региона и внесен в повестку заседания, назначенного на 26 декабря.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Транспорт
Общество
23.12.19 17:01
В Челябинске презентовали уникального красавца
Общество
16.12.19 17:07
На дороги Челябинка выйдут новогодние трамваи и троллейбусы
Общество
16.12.19 12:35
В Челябинске некому водить новые автобусы
Политика
09.12.19 10:19
Назначения
Главным за транспорт в Челябинске назначен полковник Куляшов
Сегодня, 13:46
О помощи больным от служителей церкви узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 12:40
В дни новогодних каникул южноуральские газовики будут работать в усиленном режиме
Сегодня, 12:28
Жители Челябинска десять лет защищают двор с объектами культурного наследия от застройки
Сегодня, 11:55
Челябинская область завершает призывную кампанию на этой неделе
Сегодня, 11:45
Южноуральцам обеспечат безопасный Новый год
Сегодня, 10:36
В Челябинской области оцифрованы почти все земли сельхозназначения
Сегодня, 09:46
«Елка желаний» продолжает исполнять мечты маленьких южноуральцев
Вчера, 18:11
Больницу скорой помощи Челябинска возглавит Вербитский
Вчера, 18:07
Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев
Вчера, 17:15
Анонсы событий и мероприятий на 25 декабря
Спорт
Сегодня, 13:39
Чиновники против спорта
У школьников из новых микрорайонов Челябинска нет возможности заниматься спортом
Происшествия
Сегодня, 14:10
А в новых районах их просто нет
Наталья Котова накажет подрядчиков за срыв сроков строительства детских садов в Челябинске
Новости
Сегодня, 15:05
Общество
Южноуральцы получили новогодние подарки от компании «Интерсвязь»
Сегодня, 15:02
Культура
В Челябинск прибыли священные свитки Торы
Сегодня, 13:50
Федерация
В России предложили ввести «новогодний капитал» для стариков
Сегодня, 13:46
Общество
О помощи больным от служителей церкви узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 13:25
Происшествия
В Агаповском районе перевернулся Матиз с тремя детьми
Материалы рубрики
Сегодня, 15:05
Общество
Южноуральцы получили новогодние подарки от компании «Интерсвязь»
Сегодня, 13:46
Общество
О помощи больным от служителей церкви узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 12:40
Общество
В дни новогодних каникул южноуральские газовики будут работать в усиленном режиме
Сегодня, 12:28
Общество
Жители Челябинска десять лет защищают двор с объектами культурного наследия от застройки
Сегодня, 11:55
Общество
Челябинская область завершает призывную кампанию на этой неделе
Теги
Алексей Текслер
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика