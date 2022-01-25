«Андрюша» принял 500 заявок на первый областной форум педагогов допобразования в сфере искусства

Детский благотворительный фонд «Андрюша» выступил организатором уникального проекта - первого форума педагогов дополнительного образования Челябинской области.

Событие состоится 29-30 января в отеле Radisson Blu в Челябинске - при поддержке главы региона Алексея Текслера. Как отмечают организаторы, это проект с высокой социальной значимостью, участие для преподавателей - бесплатное.

На форуме соберутся 22 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Феодосии, Челябинска – деятели культуры и искусства федерального масштаба, преподаватели ведущих творческих вузов страны, которые вместе с педагогами обсудят актуальные тенденции в сфере развития творческих данных детей, поделятся знаниями и опытом.

В течение двух дней будет проведено 52 практических, теоретических, методологических сессий и мастер-классов с экспертами по значимым вопросам для работников сферы дополнительного образования. Также в рамках форума предусмотрены мастер-классы экспертов для детей.

«Наш фонд имеет многолетний опыт работы с детьми, мы понимаем важную роль педагога в творческой судьбе каждого ребенка, значимость систематического повышения квалификации наставников детей, - рассказала директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская. - Но, к сожалению, далеко не все педагоги имеют возможность учиться у федеральных экспертов, выезжать на занятия за тысячи километров от дома. Мы постарались сделать мероприятие максимально насыщенным, чтобы каждый участник ушел с реальными практическими рекомендациями для своей творческой работы, чтобы полученные знания вдохновили педагогов на поиск идей и новые постановки для своих коллективов. На мероприятие в данный момент зарегистрировалось около 500 педагогов, хотя изначально прогнозировалось участие в форуме двухсот человек».

Форум педагогов – новый формат и новый опыт как для региона в целом, так и для сферы дополнительного образования в частности. Педагоги из различных городов Южного Урала проявили большой интерес к мероприятию. Треть зарегистрировавшихся - из 32-х городов и районов Челябинской области. Самым популярным направлением среди педагогов оказалось направление «Изобразительное искусство» - это почти 25 процентов заявок на мероприятие.

Также работа форума будет вестись по таким направлениям, как «Вокально-музыкальное искусство» (академический, эстрадный, народный вокал); «Хореографическое искусство» (эстрадная, классическая, народная хореография); «Актерское мастерство» (режиссура, работа с речью, пластика тела); «Психологическое сопровождение в творческом воспитании детей».

Среди спикеров и экспертов форума - заслуженный художник Российской Федерации, академик Международной Академии культуры и искусства, профессор МГАХИ имени Сурикова Сергей Сиренко; профессор кафедры культуры и искусства МосГУ, преподаватель эстрадно-джазового вокала певица Светлана Коротеева; заслуженный артист России, солист Мариинского театра, основатель и генеральный директор «Детской Школы балета Ильи Кузнецова» Илья Кузнецов; коллектив педагогов и профессоров Международной творческой школы Культурного центра Елены Образцовой с авторской программой, в том числе заслуженная артистка России, профессор кафедры сольного пения Санкт- Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Нина Арсентьева; доцент, председатель цикловой комиссии вокального искусства Санкт-Петербургского Музыкального училища имени Римского-Корсакова Наталья Суханова; ведущий фониатр Мариинского и Михайловского театров Николай Швалев; хореограф-постановщик, педагог по народно-сценическому танцу и искусству балетмейстера, хореограф сборной России по фигурному катанию Никита Харитонов; актёр театра и кино, режиссёр, доцент кафедры сценической речи Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Андрей Рогожин.

Подробно ознакомиться с программой форума и списком экспертов можно здесь.

Отметим, проект получил высокую оценку Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и финансируется с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов.