Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога

До конца 2023 года, который объявлен в России Годом педагога и наставника, будет принят закон о защите учителя, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках работы на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». А в Челябинской области предлагают задуматься также о введении должности Уполномоченного по защите прав педагога.

Напомним, в последние две недели в школах Южного Урала были вылились в публичную плоскость инциденты между учителями и учениками. Они вызвали не только нарекания в адрес педагогов, но и еще больше обнажили системную проблему – дефицит кадров в образовании, высокая нагрузка на учителей в школах и, как следствие, эмоциональное выгорание и срывы.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления образования Копейского городского округа Алексей Ангеловский, на сегодня средняя нагрузка у педагога составляет 2,04 ставки. А очереди из желающих занять вакантное место педагога не наблюдается, несмотря на принимаемые меры по сокращению дефицита кадров.

«Сегодня много пишут и говорят о том, что необходимо, чтобы педагог работал только на одну ставку и получал за свою работу достойную зарплату. Но пока это остается на уровне разговоров, и выпускники педагогических вузов не торопятся в школы, - поделилась своим мнением педагог со стажем Тамара Николаевна. – Сейчас классы в городах переполнены. Дети совершенно вольные и у них страшная зависимость от сотовых телефонов, а у нас нет никаких полномочий, чтобы их забрать хотя бы на время уроков». По ее словам, каждые три года учителя вынуждены посещать курсы переподготовки в Челябинске, которые практически ничего дают. Там никто не рассказывает, как работать с современные детьми, как победить гаджеты.

Учителя на сегодня достаточно сложно находить общий язык не только с детьми, но и с родителями. Его авторитет постоянно подвергается сомнению и порой сам педагог нуждается в защите от необоснованных нападок и претензий.

«20-30 лет назад ореол святости педагога был незыблем. Сейчас с ними можно делать что угодно. Пора вводить отдельную должность Уполномоченного по правам педагога», - считает Алексей Ангеловский.

В настоящее время Минпросвещения РФ готовит законопроект о защите учителя. По словам министра Сергея Кравцова, уже прошло обсуждение документа в комитете Госдумы по просвещению.

Планируется закрепить «особый статус» учителя, который защитит его от различных противоправных действий.

А пока первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт дала поручение управлениям образования в муниципалитетах вместе с психологами проанализировать текущую обстановку в каждой школе. По ее мнению, необходимо ввести тестирование преподавателей на предмет их психологических настроений, а также вводить супервизию при профессиональном выгорании.

В области будет создана Психологическая служба для организации психологической, психолого-педагогической, социальной помощи всем ученикам и педагогам.

Напомним, на прошлой неделе в школе поселка Петропавловский учитель математики ударила ученика. Видео попало в соцсеть. После этого педагог уволилась по собственному желанию.

Еще один инцидент произошел в школе поселка Бажово Копейского городского округа. По данному факту возбуждено уголовное дело.