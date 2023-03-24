Психологи оценят обстановку в школах Челябинской области в связи с несколькими инцидентами  

Министерство образования и науки Челябинской области совместно с психологами проанализируют текущую обстановку в школах региона в связи с сообщения о произошедших инцидентах в ряде учебных заведений.

Как рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт, за последние недели в СМИ появилось несколько сообщений об инцидентах в школах региона. «Случаи вопиющие: дети жалуются на рукоприкладство педагогов», - возмущена Ирина Альфредовна.

Так, в школе поселка Петропавловский Верхнеуральского района учительница ударила шестиклассника. На этой неделе в школе Копейска учитель обществознания и истории в школе №4 в поселке Бажова Копейского городского округа жестоко обращался с учеником (в соцсетях появилась аудиозапись разговора, где слышны шлепки, угрозы в адрес ученика). Оба педагога уволились.

Правоохранительные органы проводят проверки по всем фактам. По инциденту в Копейске возбуждено уголовное дело.

Ирина Гехт отметила, что в такие периоды возрастает поток негативной информации в соцсетях и детей могут тревожить разные ситуации, которыми они боятся делиться с родителями или друзьями. И тут важна поддержка учителей, психологов, наставников. «Дала поручение коллегам в системе образования Челябинской области вместе с психологами проанализировать текущую обстановку в каждой школе: пообщаться с подростками, напомнить, что вокруг есть люди, которым можно довериться и обсудить наболевшее», - написала первый вице-губернатор.

Кроме того, по ее мнению, необходимо ввести тестирование преподавателей на предмет их психологических настроений, а также вводить супервизию при профессиональном выгорании.