Учитель в Копейске, отстраненный от работы за рукоприкладство, отказался увольняться

Учитель истории в школе поселка Бажово (Копейский городской округ, Челябинская область), в отношении которого возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с шестиклассником, отстранен от работы. Но педагог не признает своей вины и отказался уволиться из школы по собственному желанию.

Напомним, конфликт между учителем и учеником произошел в школе поселка Бажова 21 марта. На следующий день, 22 марта, в социальные сети попала аудиозапись инцидента, где слышны угрозы от учителя в адрес ученика шестого класса, шлепки и слезы. В этот же день было возбуждено уголовное дело.

«Заявление от родителей поступило в отдел МВД по городу Копейску. В администрацию школы родители с подобной жалобой не обращались (как и в Управление по делам образования Копейского городского округа – прим. ред.)», - пояснили в министерстве образования и науки региона.

Управление по делам образования Копейского городского округа инициировало служебную проверку в школе по данному факту, будут сделаны выводы о действиях или бездействиях руководителя образовательной организации.

Как пояснил агентству начальник Управления по делам образования Копейского городского округа Алексей Ангеловский, 22 марта директор подготовил приказ об отстранении педагога от исполнения должностных обязанностей без сохранения заработной платы (до окончания следственных действий).

Сам педагог не стал писать заявление об увольнении по собственному желанию. Он не считает себя виновным в данной ситуации (у учителя не только педагогическое, но и юридическое образование).

Решение об увольнении учителя будет принято на основании выводов следствия и после суда.

Поступок педагога осуждают большинство здравомыслящих людей. Но в объективных причинах конфликта и поступке учителя предстоит еще до конца разобраться.

Пострадавший ученик был непростым, на него и раньше поступали жалобы и обращения (хотя это никак не оправдывает учителя, в любом случае нужно было реагировать адекватно).

Вероятно, с семьей мальчика предстоит поработать психологам, чтобы составить полную картину, понять, в том числе, и детско-родительские отношения.

Напомним, в марте 2023 года во всех школах Челябинской области стартовал региональный проект «Почта доверия». Благодаря этому каждый южноуральский школьник сможет получить высококвалифицированную психологическую поддержку независимо от места обучения.

Поддержка психологов нужна не только ученикам, но и педагогам образовательных учреждений. Поэтому было принято решение о создании региональной Психологической службы, в составе которой войдут 48 главных внештатных муниципальных педагогов-психологов. На эти цели выделено 10,9 миллиона рублей из областного бюджета.

Задача службы – организация психологической, психолого-педагогической, социальной помощи всем участникам образовательных отношений, включая учителей, пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В апреле, августе и ноябре на базе Областного центра диагностики и консультирования (ГБОУ ОЦДиК) будет проходить обучение внештатных психологов по различным направлениям.

Ирина Гехт призвала и взрослых, и детей не стесняться обращаться за помощью к психологам. «Разговоры о том, что специалист сразу после консультации кого-то «поставит на учет», - не более, чем миф; такого уже давно не практикуют», - заверила первый вице-губернатор.