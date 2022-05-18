Автономная некоммерческая организация «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» с 2018 года является инициатором и организатором масштабных проектов региона. За 4 года существования организации было проведено более 150 ярких событий: театральные фестивали и фестивали современного искусства, торжественные приемы, премии и церемонии награждения, открытия спортивных мероприятий регионального, федерального и международного масштаба и многое другое.

Подведены итоги АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2021 год.

На сайте были опубликованы следующие документы:

1) Отчет о расходовании целевых денежных средств и средств по коммерческой деятельности АНО ДФиКММ ЧО за 2020 год, который состоит из:

- Отчет о расходовании целевых денежных средств и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» по использованию субсидий в виде имущественного взноса за 2021 год;

- Отчет о расходовании средств по коммерческой деятельности АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2021 год.

2) Отчет о деятельности АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2021 год.

https://dfkmm.ru/documents/vazhnaya-informatsiya/