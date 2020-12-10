В Челябинской области вновь выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

Медали и кубки для участников чемпионата России по фигурному катанию выполнены златоустовскими мастерами

Анонсы событий и мероприятий на 11 декабря

Пошли получать паспорт в полицию: в Челябинске пропали мать и ее двое детей

В Челябинской области более 1,3 тысячи детей-сирот обрели семью в 2020 году

В Челябинске задержан водитель маршрутки, который ограбил пассажира

В Челябинске, готовясь к своему 100-летию, театр драмы показал историю афиши

Челябинская область выбрала практически всю квоту по программе «Земский учитель»

Анонсы событий и мероприятий на 11 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 декабря.

В 11 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» состоится онлайн-конференция по ритейлу.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Развитие цифровых технологий в Челябинской области: поддержка, результаты, оценки сообщества».

В 12 часов планируется рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Коркинский муниципальный район. В рамках визита глава региона ознакомится с текущим этапом реконструкции детского сада №1, посетит лыжную базу «Березка», где ведется строительство нового корпуса и спортивный комплекс «Горняк», где завершилась реконструкция стадиона. Также Алексей Текслер проведет встречу с руководителем муниципалитета Натальей Лощининой (отъезд от ул. Цвиллинга, 27).

В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Строительная отрасль Челябинской области: главные итоги 2020 года».

В 14 часов состоится презентация книги «Во главе науки ядерного центра на Урале» (пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, читальный зал № 1, третий этаж).

Справка.

11 декабря - Международный день гор.

11 декабря - Международный день танго.

11 декабря в православном календаре - День памяти священномученика митрополита Серафима.

11 декабря в народном календаре – Сойкин день.

11 декабря 1699 года Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России.