Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 13 июля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит спортсменок женской ватерпольной команды «Динамо – Уралочка» за высокое профессиональное мастерство, успешное выступление в Чемпионате России по водному поло среди женских команд.

В 11 часов в пресс-центре «Комсомольской правды - Челябинск» состоится пресс-конференция, посвященная программам по созданию комфортной среды для студентов Челябинской области (ул. Красная, 4, 6-й этаж).

В 14 и 17 часов стартуют бесплатные занятия йогой на площадке около ДС “Юность” (Свердловский пр, 51).

В челябинских парках пройдут танцевальные вечера для старшего поколения:

С 15 до 17 часов в парке "Металлург" им. О. И. Тищенко, беседка рядом с поляной сказок.

С 16 до 18 часов 16.00 до 18.00 в городском саду им. А. С. Пушкина, площадка у паровоза"Красный коммунар".

С 17 часов 30 минут до 19 часов в Центре межкультурных коммуникаций состоится игра «Наши голоса». Гости поочерёдно вытаскивают карточки и отвечают на интересные вопросы, над которыми редко задумывались в жизни. Получается разговор по душам, где участники учатся прислушаться к себе и своим ценностям. Запись на игру по телефону 8 (351) 237-12-74. Вход свободный (Цвиллинга, 61).

В 18 часов 30 минут в кинотеатре им. Пушкина начнется показ фильма Паоло Соррентино «Великая красота». Оригинальная звуковая дорожка (итальянский язык) с русскими субтитрами (ул. Пушкина, 64).

С 18 до 19 часов на площадке перед киноцентром "Импульс" пройдет открытая тренировка Зумбы (ул.50-летия ВЛКСМ, 16).

В 19 часов начнется лекции по искусству в художественной студии. Лекция предоставит уникальную возможность познакомиться с различными видами искусства, их историей, значением и влиянием на общество (ул. Энтузиастов, 11B).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 июля - День довольных сотрудников.

13 июля - Международный день головоломки.

13 июля - День поиска за углом.

13 июля - День оседающего на землю.

13 июля - День первого чемпионата мира по футболу.

13 июля - День принятия своей гиковости.

13 июля - Международный день горных пород.

13 июля 1882 года начали работать первые телефонные станции в России.

13 июля 1921 года состоялось открытие Московского театра для детей.

13 июля 1962 года вышел с конвейера первый колесный трактор К-700 «Кировец».

13 июля 1990 года основан Центральный банк Российской Федерации.