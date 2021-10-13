Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 октября.

В 9 часов в концертном зале имени Прокофьева Челябинской филармонии пройдет выездная вакцинация сотрудников культурных учреждений от коронавирусной инфекции COVID-19.

В 9 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн-брифинг «Обособление трамвайных путей в Челябинске. Промежуточные итоги». Спикер - заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

В 10 часов активисты ОНФ проведут в Челябинске рейд по проблемным теплотрассам, которые отапливают социальные учреждения. Проблемы выявлены в ходе мониторинга «С теплом – труба» (отъезд от ул. Цвиллинга, 20).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию ««Игры храбрых» как возможность социально-психологической реабилитации для онкобольных детей».

С 11 до 20 часов – первый день IV фестиваля-конкурса деревянной скульптуры «Уральский характер». Состоится открытие конкурса для скульпторов и начало работ. Можно будет понаблюдать за работой мастеров из разных регионов РФ, которые создают из огромных бревен скульптуры (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, парк «Сад Победы», около главной сцены).

В 15 часов министерство здравоохранения организует онлайн пресс-конференцию на тему «Группа риска - пациенты 60 +. Как проходит вакцинация лиц старшего возраста от гриппа и коронавирусной инфекции».

В 16 часов состоится онлайн-мероприятие для родителей Южного Урала «Безопасность детей - наше общее дело». Родительское онлайн-собрание проведут «Ростелеком», министерство здравоохранения и министерство образования и науки Челябинской области, государственная инспекция безопасности дорожного движения и региональный Совет родителей.

В 18 часов в Музее изобразительных искусств Челябинска откроется выставка из Государственного музея истории религии «Где кончается Восток?». В рамках выставки запланированы экскурсии, лекции по истории буддизма и восточной философии, о культуре и искусстве стран Дальнего Востока, мастер-классы по каллиграфии и восточной живописи, занятия по технике оригами, музыкальные вечера и многое другое. Выставка продлится до 12 декабря 2021 года (пл. Революции, 1, Зал имени архитектора Е.В. Александрова).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 октября в православном календаре - Покров Пресвятой Богородицы.

14 октября - Всемирный день стандартов.

14 октября - День работников заповедного дела в России.

14 октября 2021 года - Всемирный день зрения.

14 октября в православном календаре - День памяти преподобного Романа Сладкопевца.

14 октября в народном календаре – Покров.