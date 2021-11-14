Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 ноября (дополняется по мере поступления информации).

В 9 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие достижения Южного Урала в сфере экологии отмечены на федеральном уровне».

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского горосдкого округа.

В 11 часов ЮУрГУ откроет Центр открытого образования на русском языке. Он будет работать на базе Челябинского педагогического колледжа №2 (ул. Горького, 79).

В 14 часов Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины в рамках поддержки федерального проекта «Живи без страха» по раннему выявлению рака шейки матки и меланомы посетит заслуженная артистка России, актриса театра и кино Дарья Мороз.

В 15 часов 30 минут состоится онлайн пресс-конференция «Успех переписи — заслуга сотен тысяч людей. Начинаем второй этап».

В 19 часов хор Валаамского монастыря выступит в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки с программой «Праздничный концерт, посвящённый 30-летию коллектива».

ДЛЯ СПРАВКИ

15 ноября – Всероссийский день призывника.

15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.

15 ноября - День вторичной переработки.

15 ноября в православном календаре - Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской.

15 ноября в народном календаре – Акиндин и Пегасий.

15 ноября 1932 года в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии.

15 ноября 1934 85да в СССР состоялась первая звуковая телепередача.