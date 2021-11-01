Шедеврами церковной музыки порадует челябинцев хор Валаамского монастыря

Хор Валаамского монастыря 15 ноября, в 19:00, выступит в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки с программой «Праздничный концерт, посвящённый 30-летию коллектива».

История хора уникальна и крайне интересна. В 1990 году, через год после возвращения острова Валаам Русской Православной Церкви, были приглашены ученые люди, профессиональные музыканты, чтобы в небольших концертах-лекциях рассказывать паломникам и туристам, которые в большом количестве посещают Валаамский монастырь, о древних певческих традициях обители.

Постепенно коллектив увеличивался в численном составе и рос профессионально и с 2005 года стал сопровождать главное Богослужение в честь основателей монастыря. Монахи, по правилам монастырской жизни, в публичных выступлениях участвовать не могут. Братский хор можно услышать только на богослужениях.

И поэтому именно на светский хор Валаамского монастыря лег труд сопровождения различных праздничных церковных мероприятий и концертов. В праздничном концерте, посвященном 30-летию коллектива, зрители услышат уникальные валаамские распевы, корнями уходящие во времена древней Византии, шедевры церковной музыки С. Рахманинова, П. Чеснокова и других композиторов, а также современные духовные произведения.

На концерте в Челябинске прозвучат фрагменты лучших программ, созданных коллективом за годы творческой деятельности. Русские народные песни, казачьи песни, лирика русского романса, произведения на стихи Сергея Есенина и Михаила Лермонтова не оставят равнодушным ни одного искушенного слушателя. Любимые песни советских лет, также порадуют слушателя авторскими оригинальными обработками.

Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания музыкально-поэтических, исторических, мемориальных тематических программ. И уже 15 ноября Челябинск станет свидетелем выступления хора.

Заказать билеты можно на сайте.