В КСП рассказали, как обжаловать штрафы с камер в плохую погоду

В Челябинске ступеньки в подземных переходах превратились в горки

Кадастровая палата: озеро Смолино в Челябинске – это осколок древнего океана

Анонсы событий и мероприятий на 16-18 января

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Анонсы событий и мероприятий на 16-18 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16-18 января.

17 января, воскресенье

В 2 часов состоится Всемирный день снега в ГЛК «Солнечная долина». Кроме насыщенной спортивной программы (зимней эстафеты и полосы препятствий) гостей будут развлекать ростовые куклы, диджей, аниматоры и ведущий. Также все желающие смогут угоститься сладостями и ароматным чаем (Миасс, ГЛК «Солнечная долина», площадка около Детского клуба).

В 18 часов состоится XVII церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое», приуроченная ко Дню образования Челябинской области. Принимают участие губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной (Челябинск, пл. Революции, 6, театр драмы им. Н. Орлова).

18 января, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинска.

В 13 часов состоится ондайн пресс-конференция по итогам благотворительной акции «Снеговики-добряки».

В 13 часов 30 минут состоится встреча с победителями проекта «Региональные ИТ-чемпионы» (ул. Сони Кривой, 75А, 3-й этаж, холл).

В 14 часов начнется совещание с региональными ИТ-чемпионами, обсуждение предложенных мер поддержки (ул. Сони Кривой, 75А, 3-й этаж, холл).

Справка.

16 января - День Ледовара.

16 января - Всемирный день «The Beatles».

16 января по народному календарю – Гордеев день.

17 января – День рождения Челябинской области.

17 января – День детских изобретений.

17 января 2021 года - Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта (отмечается в одно из воскресений января).)

17 января 2021 года – Всемирный день религии (третье воскресенье января).

17 января Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского.

17 января в католическом календаре - День святого Антонио.

17 января в народном календаре - Зосима-пчельник. В этот день вспоминают Зосиму Соловецкого - православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда.

17 января 395 года Римская империя разделилась на Восточную и Западную.

17 января 1934 года была образована Челябинская область.

17 января 1921 года издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».

18 января - Крещенский сочельник.

18 января в народном календаре – Крещенский Сочельник, Голодный вечер.

18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра.

18 января 1943 года - День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

18 января 2018 года состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».