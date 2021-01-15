Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16-18 января.
17 января, воскресенье
В 2 часов состоится Всемирный день снега в ГЛК «Солнечная долина». Кроме насыщенной спортивной программы (зимней эстафеты и полосы препятствий) гостей будут развлекать ростовые куклы, диджей, аниматоры и ведущий. Также все желающие смогут угоститься сладостями и ароматным чаем (Миасс, ГЛК «Солнечная долина», площадка около Детского клуба).
В 18 часов состоится XVII церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое», приуроченная ко Дню образования Челябинской области. Принимают участие губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной (Челябинск, пл. Революции, 6, театр драмы им. Н. Орлова).
18 января, понедельник
В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинска.
В 13 часов состоится ондайн пресс-конференция по итогам благотворительной акции «Снеговики-добряки».
В 13 часов 30 минут состоится встреча с победителями проекта «Региональные ИТ-чемпионы» (ул. Сони Кривой, 75А, 3-й этаж, холл).
В 14 часов начнется совещание с региональными ИТ-чемпионами, обсуждение предложенных мер поддержки (ул. Сони Кривой, 75А, 3-й этаж, холл).
Справка.
16 января - День Ледовара.
16 января - Всемирный день «The Beatles».
16 января по народному календарю – Гордеев день.
17 января – День рождения Челябинской области.
17 января – День детских изобретений.
17 января 2021 года - Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта (отмечается в одно из воскресений января).)
17 января 2021 года – Всемирный день религии (третье воскресенье января).
17 января Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского.
17 января в католическом календаре - День святого Антонио.
17 января в народном календаре - Зосима-пчельник. В этот день вспоминают Зосиму Соловецкого - православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда.
17 января 395 года Римская империя разделилась на Восточную и Западную.
17 января 1934 года была образована Челябинская область.
17 января 1921 года издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».
18 января - Крещенский сочельник.
18 января в народном календаре – Крещенский Сочельник, Голодный вечер.
18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра.
18 января 1943 года - День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
18 января 2018 года состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».