Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 декабря.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по социальной политике.

В 9 часов 30 минут в Челябинской областной клинической больнице расскажут о редчайшем в медицине событии – рождении ребенка, выношенного матерью не в матке, а в брюшной полости (Челябинск, ул. Воровского,70).

С 11 до 19 часов состоится фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества в Челябинском музее изобразительных искусств. Мастера представят свои изделия в зале имени архитектора Е.В. Александрова (пл. Революции, 1).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по аграрной политике.

В 12 часов состоится торжественная церемония открытия многоотраслевой выставки «Транспорт большого города. Дороги. Логистика». Выставка соберет на своей площадке ведущие предприятия дорожной и транспортной инфраструктуры со всей России. Планируется обсудить актуальные вопросы строительства и содержания, качества и безопасности дорог, развития транспортной инфраструктуры, логистики, перспектив отраслевых и подотраслевых направлений: коммерческого, городского и промышленного транспорта, страхования, кредитования, лизинга, технического обслуживания (ледовая арена «Трактор»).

В 12 часов 30 минут в рамках выставки «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» состоится брифинг по актуальным вопросам транспортной реформы. Спикеры: министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, замминистра Александр Егоров.

В 13 часов состоится онлайн пресс-конференция Натальи Алымовой, старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, Михаила Волкова, генерального директора СберСтрахование и Игоря Кобзаря, генерального директора СберСтрахование жизни. Пресс-конференция будет посвящена развитию страхового бизнеса блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, итогам работы страховых компаний и запуску новых продуктов.

В 14 часов состоится пресс-конференция «Задолженность предприятий сферы ЖКХ в Челябинской области за энергоресурсы: пути выхода из кризиса» (Челябинск, пр. Ленина, 26А, конференц-зал «Консул» отеля «Видгоф»).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту.

В 14 часов состоится открытая репетиция премьерного новогоднего спектакля Детской филармонии Южного Урала «Снежинотки». В его основе - реальные детские истории известных в нашем городе музыкантов и танцоров (Челябинск, ул. Ворошилова, 6, детская филармония Южного Урала).

В 15 часов в рамках празднования 78-летия Южно-Уральского государственного университета состоится награждение научно-педагогических работников и сотрудников «Признание ЮУрГУ», праздничный концерт (пр. Ленина, 76, главный корпус, второй этаж, актовый зал ЮУрГУ).

В 15 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

- Состоится донорская акция во Дворце творчества детей и молодежи Копейска (ул. Ленина, 48).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 декабря в народном календаре – Иван Молчальник.