Анонсы событий и мероприятий на 17 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 апреля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

С 10 часов 30 минут до 19 часов 30 минут продолжится XXVII городской фестиваль «Весна студенческая», вокальное направление (Челябинск, пр. Ленина, д. 69, ЮУрГГПУ).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная новому порядку доставки пенсий (Челябинск, ул. Васенко, д. 63, четвертый этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 14 часов в Историческом музее Южного Урала откроется выставка «Шестиногое чудо». На ней представлен огромный и многообразный мир насекомых, в том числе уникальные экземпляры: (Челябинск, ул. Труда, д. 100, западная башня, малый выставочный зал).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 апреля – Всемирный день гемофилии.

17 апреля - День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

17 апреля - Всемирный день гемофилии.

17 апреля 2023 года в календаре мусульманских праздников – Ночь Могущества и Предопределения - Ляйлятуль-кадр.

17 апреля по народному календарю - Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.

17 апреля 1824 года была подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке.