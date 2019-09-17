Анонсы событий и мероприятий на 18 сентября
Общество
Сегодня, 16:49
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 сентября.

В 7 часов состоится рабочая поездка главы Челябинской области Алексея Текслера в Красноармейский район.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).

В 10 часов начнется официальная программа мероприятий в рамках седьмой встречи руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС. Главы делегаций выступят с приветственным словом (Челябинск, проспект Ленина, 26-А, гранд-отель «Видгоф», конференц-зал «Консул»).

В 10 часов ХК «Трактор» по случаю первого матча домашней серии представит игровую майку-рекордсменку с тысячей фамилий владельцев абонементов этого сезона (Челябинск, улица Крылова, 16-А).

В 11 часов состоится заседание комитета Заксобрания региона по законодательству (Челябинск, улица Кирова, 114, кабинет 504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов труженице тыла Пелагее Ивановне Сидоренко, проживающей в Копейске, впервые принесут повышенную ЕДВ в размере 1600 рублей.

В 13 часов состоится сбор представителей СМИ для освещения поступления в Челябинскую областную детскую больницу шести новых аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», установленных в отделении реанимации и интенсивной терапии областного онкогематологического Центра для детей и подростков имени Герайна (Челябинск, улица Блюхера, 42-А, ЧОДКБ).

В 15 часов состоится торжественное открытие мемориальной доски в память о бывшем гендиректоре АО «ЧРЗ «Полет» Виталии Илейко с участием главы Центрального района Виктора Ереклинцева (Челябинск, улица Тернопольская, 6).

Автор: 
Евгения Александрова
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