Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 декабря.

В 10 часов состоится репетиция предновогодней сказки «Остров сокровищ». Благодаря Государственному ансамблю танца «Урал», герои любимого мультфильма по мотивам приключенческого романа Р.Л. Стивенсона оживут на сцене концертного зала (Челябинск, ул. Труда, 92А, Концертный зал им. С. С. Прокофьева).

В 9 часов 40 минут - пресс-подход, можно будет задать свои вопросы художественному руководителю Государственного ансамбля танцев «Урал» Светлане Лукиной и режиссеру постановки Диане Малышевой.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов состоится пресс-конференция «Старт молодежного конкурса-фестиваля молодежных песен Арт-традиция» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов, сбор СМИ в 13:30).

В 15 часов состоится традиционная Елка Главы города Челябинска. На праздник приглашаются выпускники начальных классов – отличники учебы, победители творческих конкурсов, спортивных состязаний, предметных олимпиад (Свердловский пр-т, 59, театральный корпус Дворца пионеров и школьников)

В 16 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит благодарностями, почетными грамотами и благодарственными письмами работников, занимающихся возведением полевого лагеря для мобилизованных на территории танковой дивизии Центрального военного округа в регионе (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 декабря - Международный день помощи бедным.

19 декабря - День военной контрразведки в России.

19 декабря – День снабженца в России.

19 декабря в православном календаре - День святителя Николая Чудотворца.

19 декабря в календаре еврейских праздников – Ханука.

19 декабря в народном календаре – Никола Зимний.

19 декабря 1866 года было создано Русское телеграфное агентство.

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

19 декабря 1943 года были основаны Тверское и Екатеринбургское суворовские военные училища.