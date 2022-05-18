Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+).

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 10 часов состоится церемония снятия Почетного караула от «Вечного огня» и награждение лучших команд, которые в течение двух недель несли «Вахту Памяти».

В 10 часов 15 минут в Челябинске состоится юбилейный ХХ Славянский собор. Программа.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную особенностям приемной кампании в вузах в 2022 году.

В 12 часов в Челябинске состоится торжественная линейка, посвященная столетию пионерской организации. В программе - в пионеры учащихся школы № 9 Копейска, возложение цветов к бюстам пионеров-героев и В.И. Ленину. После завершения линейки ребятам вручат подарки, после чего школьники отправятся на просмотр Кинофильма «Артек. Путешествие в будущее» в кинотеатре «Знамя» (Алое поле, у памятника «Орленок»).

В 12 часов садоводов и огородников приглашают на встречу «Уход за плодово-ягодными кустарниками: основы и важные нюансы» клуба садоводов «Золотая сотка». Николай Глаз, кандидат сельскохозяйственных наук, расскажет об особенностях ухода за плодово-ягодными кустарниками и о лучших сортах для нашего региона, научит защищать растения от болезней и вредителей, проводить обрезку и подкормку и ответит на вопросы (Челябинск, ул. Коммуны, 69, зал социально-гуманитарной литературы Центральной библиотеки им. Пушкина).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая текущей ситуации в малом и среднем бизнесе. Мероприятие приурочено к Дню российского предпринимательства, отмечаемого 26 мая. Пройдёт в онлайн-формате на платформе Яндекс-Телемост.

В 13 часов Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ответит в прямом эфире на вопросы по проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2022 году. Трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

В 16 часов состоится авторская экскурсия по выставке «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» в Челябинской публичной библиотеке, которую проведет художник, член Союза художников России Александр Данилов. Экспозиция развернута по 26 мая (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов).

В 18 часов 30 минут отчетный концерт творческих коллективов Центра культуры и досуга МБУК «Челябинский театр современного танца» (ул. Тухачевского, 3, ДК «Станкомаш»).

С 19 до 21 часа в рамках VIII фестиваля современного искусства «Дебаркадер» состоятся танцевальные мастер-классы Школы танцев «Вероника» (Летняя эстрада в Историческом музее Южного Урала).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 мая - День пионерии.

19 мая - День фармацевтического работника в России.

19 мая в народном календаре – Иоф Горошник.

19 мая – в 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

19 мая 1922 года - День рождения Всесоюзной пионерской организации.