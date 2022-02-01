Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, второе февраля.

В 11 часов в режиме онлайн состоится брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе.

В 11 часов детская библиотека №5 Челябинска проведет литературно-игровое занятие клуба «В гостях у сказки» (улица Калининградская, 23-А).

В 11 часов минпромторг России совместно с союзом деловых людей, при поддержке центра «Мой бизнес» и Insales Rus, в целях вовлечения организаций, ИП, самозанятых и всех заинтересованных темой онлайн-торговли, проведет образовательный семинар «Рекламная стратегия, трафик, вебаналитика».

В 12 часов в Челябинске Уральский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») презентует представителям СМИ купейные вагоны нового модельного ряда, которые с четвертого февраля будут курсировать в составе фирменного поезда №13/14 Челябинск-Москва (место встречи - фойе железнодорожного вокзала).

В 13 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн-пресс-конференцию «Развитие лыжного спорта в Челябинске», на которой в качестве спикеров выступят начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников, президент федерации Челябинской области по лыжным гонкам Виктор Логинов и директор спортивной школы олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта Челябинска Владимир Воронов. В числе вопросов, которые будут обсуждаться на пресс-конференции, - как будет проходить «Лыжня России» в 2022 году.

В 14 часов Центральная городская детская библиотека имени Горького Челябинска приглашает на литературно-исторический час «На Мамаевом кургане тишина…», посвященный Сталинградской битве (улица Коммуны, 69).

В 14 часов 30 минут детская библиотека №10 имени Преображенской Челябинска проведет урок памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (Комсомольский проспект, 41).

СПРАВКА

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

2 февраля – тывинский Новый год.

2 февраля - Всемирный день чтения вслух.

2 февраля - Международный день ездовых собак.

2 февраля - День памяти преподобного Евфимия Великого.