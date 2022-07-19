Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 июля.

В 9 часов стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 10 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (3+)

С 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 часов в Челябинске будет проведена проверка муниципальной системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Челябинцев и гостей города просят сохранять спокойствие во время проверки. (6+)

В 14 часов стартуют мероприятия, посвященные Международному дню шахмат. (16+)

14:00 Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль». Библиотека № 1 (ул. Б. Хмельницкого, 17).

14:00-17:00 Турнир в библиотеке «Шах и мат», выставка «Играйте в шахматы», демонстрация документальных и художественных фильмов о великих шахматистах, викторина «Мир шахмат», турнир. Библиотека № 14 им. Н.В. Гоголя (ул. Воровского, 23в). (6+)

14:00 Турнир по шашкам и шахматам среди подростков. Детская библиотека № 17 имени В.Н. Гусарова. (ул. Российская, 24).(6+)

15:00 Игра в шахматы. Детская библиотека № 13. (Шоссе Металлургов, 53а).(6+)

Познавательная программа «От пешки до королевы» читатели». Библиотека № 5 (ул. 26 Бакинских комиссаров, 29).(6+)

Встреча в шахматном клубе «Четырёх коней». Библиотека № 8. (ул. Молодогвардейцев, 70а). (6+)

Информ-досье «Черно-белое королевство». Библиотека № 10 (ул. Мира, 102).(6+)

Викторина «Прогулки по белым и черным полям», вопросы по истории шахмат, об известных гроссмейстерах, курьезных случаях на шахматных чемпионатах. Библиотека № 22 им.Д.Н.Мамина-Сибиряка (ул. Гагарина, 50).(6+)

В 18.00 часов организаторы культурно-исторического волонтерского движения Челябинска приглашают всех желающих наводить порядок в старинном особняке купца Беляевского (ул. Труда, 89). (12+)

В 19 часов в Усадьбе Рябининых (ул. Каслинская, 137) пройдет моноспектакль о жизни и творчестве Сергея Есенина «О верю, верю, счастье есть!». (16+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

20 июля - Международный день шахмат

20 июля - Международный день торта

20 июля - в народном календаре Авдотья Сеногнойка

Именины 20 июля отмечают Герман, Лукьян, Сергей, Павел, Евдокия