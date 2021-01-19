Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 января.
В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию (Кирова, 114).
В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (Кирова, 114).
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «По каким предметам южноуральские школьники смогут выиграть всероссийские олимпиады в 2021 году».
В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству (Кирова, 114).
В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ (Кирова, 114).
В 18 часов 30 минут в Камерном театре состоится открытие выставки мрачного анимализма «Четыре темных лапы». Журналисты смогут пообщаться с автором Полиной Гавриловой (ул.Цвиллинга,15)
Справка.
20 января - День Республики Крым.
20 января - День осведомленности о пингвинах.
20 января в православном календаре – Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
20 января в народном календаре – Иван Бражник.