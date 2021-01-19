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19.01.2021
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19.01.2021
После жалоб горожан подземный переход в центре Челябинска привели в порядок
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19.01.2021
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19.01.2021
«Хочешь, чтобы я тебе в «табло» дал?»: в Миассе буйный водитель угрожал полицейскому
19.01.2021
Мамин избран президентом Федерации дзюдо Челябинской области
19.01.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 января
19.01.2021
В Челябинске рейсовый автобус снес дорожный знак после ДТП с фурой
19.01.2021
Задержана челябинка, ходившая в поликлиники для краж
Общество
19.01.2021 17:10
Анонсы событий и мероприятий на 20 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 января.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию (Кирова, 114).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (Кирова, 114).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «По каким предметам южноуральские школьники смогут выиграть всероссийские олимпиады в 2021 году».

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству (Кирова, 114).

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ (Кирова, 114).

В 18 часов 30 минут в Камерном театре состоится открытие выставки мрачного анимализма «Четыре темных лапы». Журналисты смогут пообщаться с автором Полиной Гавриловой (ул.Цвиллинга,15)

Справка.

20 января - День Республики Крым.

20 января - День осведомленности о пингвинах.

20 января в православном календаре – Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

20 января в народном календаре – Иван Бражник.

Автор: Любовь Юрина
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19.01.2021
Благодатная сила: тысячи южноуральцев отметили Крещение погружением в купели
19.01.2021
Циклон принесет снегопады в Челябинскую область
19.01.2021
Челябинский бизнес-омбудсмен назвал инициативу СК репрессией
19.01.2021
Горздрав: Водителей неотложек в Челябинске никто не отправлял в неоплачиваемые отпуска
19.01.2021
После жалоб горожан подземный переход в центре Челябинска привели в порядок
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Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2021
Общество
Южноуральцам рекомендуют воздержаться от крещенских купаний
18.01.2021
Общество
Гехт: Отказавшимся от вакцинации бюджетникам не грозят увольнением
15.01.2021
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Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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19.01.2021 19:03
Благодатная сила: тысячи южноуральцев отметили Крещение погружением в купели
19.01.2021 18:23
Мальчика из Златоуста, который сбежал из дома, поместили в приют
19.01.2021 18:08
«Хочешь, чтобы я тебе в «табло» дал?»: в Миассе буйный водитель угрожал полицейскому
19.01.2021 17:59
Циклон принесет снегопады в Челябинскую область
19.01.2021 17:55
Челябинский бизнес-омбудсмен назвал инициативу СК репрессией
19.01.2021 17:52
Мамин избран президентом Федерации дзюдо Челябинской области
19.01.2021 17:10
Анонсы событий и мероприятий на 20 января
19.01.2021 17:09
В Челябинске рейсовый автобус снес дорожный знак после ДТП с фурой
19.01.2021 17:07
Задержана челябинка, ходившая в поликлиники для краж
19.01.2021 17:06
«Карабашмедь» модернизирует переработку металлургического шлака
19.01.2021 16:54
Горздрав: Водителей неотложек в Челябинске никто не отправлял в неоплачиваемые отпуска
19.01.2021 16:06
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После жалоб горожан подземный переход в центре Челябинска привели в порядок
19.01.2021 15:15
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи
19.01.2021 15:13
Скандал заказывали? Челябинцы увидят спектакль с Георгием Дроновым
19.01.2021 15:13
В Челябинской области растет число заболевших учителей
19.01.2021 15:07
ММК признан лучшим отечественным производителем проката с покрытиями
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Жителей Карталов будут судить за хищение имущества РЖД
19.01.2021 15:04
Корпоративный сайт ММК признан одним из лучших в России
19.01.2021 14:56
Полицейские Каслей спасли трехлетнюю девочку, потерявшую сознание
19.01.2021 14:33
В среду в Челябинской области снег и местами метели
19.01.2021 14:26
В Челябинске полыхает фабрика по производству дверей
19.01.2021 14:21
Текслер: Челябинская область готова к массовой вакцинации
19.01.2021 13:41
УФАС проверит цены на авиабилеты из Челябинска в Москву
19.01.2021 12:12
В Челябинской области женщину ждет суд за уклонение от уплаты налогов на 8 млн
19.01.2021 12:09
На Ленинградском мосту продолжаются работы по устройству временного пешеходного перехода
19.01.2021 11:53
Из-за пандемии медработникам дадут возможность досрочно выйти на пенсию
19.01.2021 11:43
ФСБ задержала под Челябинском подростков, подозреваемых в сбыте наркотиков
19.01.2021 11:41
На Крещение в Челябинской области в проруби побывали 30 тысяч южноуральцев
19.01.2021 11:33
За время пандемии скончалось более 1,5 тысячи южноуральцев с ковидом
19.01.2021 11:04
Челябинску доверено выявить «детские болячки» нового вагона из Усть-Катава
19.01.2021 10:36
При вынесении приговора Тефтелеву были допущены многочисленные нарушения
19.01.2021 10:29
Медведи на «Таганае» стали относиться к людям с любопытством
19.01.2021 10:27
Более ста волонтеров будут работать на Кубке мира по сноуборду в Магнитогорске
19.01.2021 10:17
Жительница Магнитогорска осталась без норковой в шубы после ночного клуба
19.01.2021 10:16
В Магнитогорске эвакуировали продавцов и покупателей нескольких магазинов
19.01.2021 10:14
В Чебаркуле жилой дом превратился в ледяную пещеру
19.01.2021 10:10
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2021 09:35
Мороз отменил занятия для младших школьников Челябинска
18.01.2021 18:52
Крещенские морозы придут в Челябинскую область
18.01.2021 18:15
На Крещение в Челябинской области мороз и снег
18.01.2021 17:58
НМУ объявлены на территории шести городов Челябинской области
18.01.2021 17:36
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18.01.2021 17:36
Задержана жительница Октябрьского района, оформившая кредит на бывшего мужа
18.01.2021 17:33
Жительница Магнитогорска осталась без норковой шубы после тусовки в ночном клубе
18.01.2021 17:32
Горздрав Челябинска будет ликвидирован до конца июля 2021 года
18.01.2021 16:52
Челябинца задержали, когда он забирал из тайника крупную партию наркотиков
18.01.2021 16:42
В три населенных пункта Челябинской области придут «Активные соседи»
18.01.2021 16:31
Самый молодой депутат Думы Челябинска отказалась от мандата
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В Челябинской области еще один класс отправлен на карантин
18.01.2021 16:13
Задержан пьяный магнитогорец, который хотел застрелить соседку
18.01.2021 16:11
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18.01.2021 15:32
В Миассе 14-летняя школьница из ревности пырнула ножом своего парня
18.01.2021 15:06
«Светлое прошлое» подарило челябинскому музею новые планы на будущее
18.01.2021 15:02
Женихи и невесты Челябинской области выбрали первые красивые свадебные даты
18.01.2021 14:51
В Челябинской области из-за отсутствия тепловизоров закрыли три магазина
18.01.2021 14:41
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18.01.2021 14:26
В Златоусте стартует третий тур чемпионата России по водному поло
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Максим Пекарский ударно провел выходные и купил «Сталь»
18.01.2021 13:47
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18.01.2021 13:44
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18.01.2021 13:34
Челябинцы сушат белье возле открытого огня и используют бытовые приборы в аварийном режиме работы
18.01.2021 13:01
ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП
18.01.2021 12:53
В Челябинске состоится юбилейный Кубок губернатора по дзюдо
18.01.2021 12:41
Челябинский театр оперы и балета представляет нового солиста
18.01.2021 12:21
В Челябинской области оставили в силе приговор убийце матери двоих детей
18.01.2021 12:12
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18.01.2021 10:06
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Отмена ЕНВД для бизнеса в Челябинской области – «за» и «против»
14.01.2021 12:40
«Пятёрочка» ждет в гости каждый день
14.01.2021 12:36
Директор «Таганая» переходит на работу в Минприроды РФ
14.01.2021 12:19
Сотрудники ГИБДД Каслей пришли на помощь замерзающим пассажирам в сломавшемся на трассе автобусе
14.01.2021 12:05
В селе Челябинской области из-за аварии без газа остались 78 домов
14.01.2021 11:52
Прокуратура не позволила известному челябинскому бизнесмену Павлу Вибе выйти на свободу
14.01.2021 11:51
Сутки в интернете: «Ростелеком» определил топ пять самых «прокачанных» поселков Челябинской области
14.01.2021 11:38
В Челябинске в отношении перевозчика, у которого вспыхнула маршрутка с людьми, возбуждены дела
14.01.2021 11:34
В центре Челябинска столкнулись четыре легковушки
14.01.2021 11:30
В Челябинской области за сутки умерло 17 человек с ковидом
14.01.2021 11:05
Пограничники ФСБ задержали рецидивиста с крупной партией наркотиков
14.01.2021 10:59
Родителям, сбросившим убитого младенца в реку Миасс, продлили срок заключения под стражей
14.01.2021 10:47
На Таганае медведицы ожидают прибавления
14.01.2021 10:35
В Каслях два снегохода под управлением бесправных женщин провалились под лед
14.01.2021 10:28
В Челябинской области стартовала вакцинация от ковида лиц старшего возраста
14.01.2021 10:22
Из-за морозов многие южноуральские школьники сегодня остались дома и учатся дистанционно
14.01.2021 10:20
По погоде Васильева дня судят о будущем урожае
14.01.2021 09:16
Отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска
13.01.2021 23:34
Челябинская область расширяет круг лиц, которые будут привиты от ковида в первую очередь
13.01.2021 21:19
Жители шести городов Челябинской области встретят Старый Новый год с НМУ
13.01.2021 20:19
В первый день Старого Нового года в Челябинской области морозно
13.01.2021 20:06
В ночь на 14 января отмечают Старый Новый год
13.01.2021 19:29
Текслер дал поручения главам по проведению масштабной вакцинации жителей от ковида
13.01.2021 18:07
Алексей Текслер выразил соболезнования родным Валерия Сорокуна
13.01.2021 17:57
В Челябинске для православных на Крещение откроют пять купелей
13.01.2021 17:51
Полицейские призывают челябинцев не дебоширить в Старый Новый год
13.01.2021 17:17
Челябинская область вошла в число лидеров по бешенству живостных
13.01.2021 17:09
Анонсы событий и мероприятий на 14 января
13.01.2021 17:04
В Челябинске выступят звезды мировой легкой атлетики
13.01.2021 16:58
Бездомный челябинец, чтобы сделать предложение возлюбленной, ограбил ювелирный магазин
13.01.2021 16:54
В Челябинске усилены меры противопожарной безопасности
13.01.2021 16:51
Исторический музей приглашает на мероприятия к 87-летию образования Челябинской области
13.01.2021 16:39
Актер челябинского театра: Грусть двигает к прогрессу
13.01.2021 15:30
Навальный вернется с «Победой»
13.01.2021 15:26
Умер главврач санатория «Кисегач» Валерий Сорокун
13.01.2021 14:22
Более шести тысяч южноуральцев уже вакцинировались от ковида
13.01.2021 14:20
ММК отгрузил 155 тысяч тонн жести на российский рынок
13.01.2021 13:55
«У дома»: агрофирма «Ариант» открыла магазины в обновленном формате
13.01.2021 13:28
В Челябинске хирурги провели операцию малышу, у которого пищевод был забит едой
13.01.2021 13:09
Гехт: Никакого принуждения к вакцинации не будет
13.01.2021 12:52
В Кизильском районе бухгалтер отдела образования украла полмиллиона рублей
13.01.2021 12:45
Металлурги ЧЦЗ получили эффективный инструмент решения проблем
13.01.2021 12:42
СМИ раскрыли кошельки глав российских гокорпораций
13.01.2021 12:22
Вместо «Аэрофлота» из Челябинска в Москву будет летать «Россия»
13.01.2021 12:05
В отношении начальницы ЗАГС Копейска возбуждено уголовное дело
13.01.2021 12:03
Как Васильев день проведешь, таким и весь год будет
13.01.2021 11:51
Многодетным россиянам предложили расширить компенсацию на жилье
13.01.2021 11:50
В Челябинске в аварии с маршруткой пострадали пять человек
13.01.2021 11:48
Минкульт тронули письма девочек из села Тюлюк
13.01.2021 11:45
В Челябинской области продолжает расти число умерших пациентов с ковидом за сутки
13.01.2021 11:21
В Челябинской области снегопады прекратились, морозы усиливаются
13.01.2021 10:59
После проверки КСП в Аргаяшском районе возбудили дело
13.01.2021 10:36
Администрация Копейска прокомментировала задержание главы ЗАГСа
13.01.2021 10:33
Гехт: Бояться «британского» штамма коронавируса не стоит
13.01.2021 10:16
В Челябинской области ситуация по ОРВИ неблагополучная, но эпидпорог не превышен
13.01.2021 10:11
Мороз выборочно отменил занятия в школах Кыштыма, Коркино, Троицка
13.01.2021 06:17
Отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска
12.01.2021 23:53
Южноуральские дети с ограниченными возможностями здоровья получили особые подарки
12.01.2021 23:50
Волна коронавируса в Челябинской области пошла на спад
12.01.2021 20:33
Инновационные разработки компании «Интерсвязь» вновь получили мировое признание
12.01.2021 20:20
Четыре многодетные семьи Челябинской области пострадали в новогодние праздники от пожаров