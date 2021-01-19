Задержана челябинка, ходившая в поликлиники для краж

В Челябинске рейсовый автобус снес дорожный знак после ДТП с фурой

Анонсы событий и мероприятий на 20 января

«Хочешь, чтобы я тебе в «табло» дал?»: в Миассе буйный водитель угрожал полицейскому

Мальчика из Златоуста, который сбежал из дома, поместили в приют

После жалоб горожан подземный переход в центре Челябинска привели в порядок

Горздрав: Водителей неотложек в Челябинске никто не отправлял в неоплачиваемые отпуска

Циклон принесет снегопады в Челябинскую область

Благодатная сила: тысячи южноуральцев отметили Крещение погружением в купели

Анонсы событий и мероприятий на 20 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 января.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию (Кирова, 114).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (Кирова, 114).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «По каким предметам южноуральские школьники смогут выиграть всероссийские олимпиады в 2021 году».

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству (Кирова, 114).

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ (Кирова, 114).

В 18 часов 30 минут в Камерном театре состоится открытие выставки мрачного анимализма «Четыре темных лапы». Журналисты смогут пообщаться с автором Полиной Гавриловой (ул.Цвиллинга,15)

Справка.

20 января - День Республики Крым.

20 января - День осведомленности о пингвинах.

20 января в православном календаре – Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

20 января в народном календаре – Иван Бражник.