Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 октября.

В 9 часов состоится пресс-тур на тему выплаты на газификацию частных жилых домов. Новая мера соцподдержки введена по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера и начала действовать с первого июля 2021 года.

Программа:

В 9 часов – пресс-подход к министру социальных отношений Челябинской области Ирине Буториной (ул. Воровского, 30);

В 9 часов 30 минут – отъезд в село Кунашак Кунашакского района Челябинской области;

В 11 часов – интервью с руководителем Управления социальной защиты населения Кунашакского района Альбиной Кадыровой.

В 11 часов 40 минут – интервью с Гайниямал Шафигиной, которая уже смогла воспользоваться новой выплатой на газификацию.

В 12 часов 30 минут – интервью с Мавжидой Юсуповой (село Чебакуль, Кунашакского района), в дом которой также пришел газ;

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет встречу с участниками форума молодежи Челябинской области «Территория смыслов Южного Урала» (посёлок Лазурный, озеро Сугояк, Молодежный комплекс Черемушки, отъезд от ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

С 12 до 14 часов в рамках молодежного образовательного форума «Территория смыслов» состоится панельная дискуссия и защита проектов. В течение дня также запланированы концепт-сессии, деловые игры и работа по созданию проектов ().

В 13 часов 30 минут состоится торжественный прием обучающихся – победителей V Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» и их педагогов-наставников (Челябинск, ул. Труда, 183, Исторический парк «Россия – моя история»).

В 19 часов в Челябинске состоится открытие четвертого авторского фестиваля лучшего альтиста современности Юрия Башмета (ул. Труда, 92А, концертный зал имени С.С. Прокофьева).

В 18 часов 15 минут - пресс-подходы к актеру Андрею Мерзликину (художественное слово), гобоисту Алексею Уткину.

В 19 часов - начало концерта. Всемирно известный ансамбль «Солисты Москвы» и Южно-Уральский симфонический оркестр Челябинской филармонии познакомят слушателей с многообразием мировой классики.

В 20 часов 45 минут - пресс-подход к Юрию Башмету.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 октября - Международный день заикающихся людей.

22 октября - День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.

22 октября в православном календаре - Празднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божией Матери.

22 октября в народном календаре – Яков Дровопилец.