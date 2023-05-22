22.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 мая (18+)
22.05.2023
В ближайшие два года может существенно измениться ландшафт киберугроз
22.05.2023
Двум южноуральцам, которые перепутали дверь с окном, понадобилась помощь спасателей
22.05.2023
В Верхнеуральском районе мужчина утонул после прыжка с моста
22.05.2023
В Челябинске в этом году новое жилье взамен ветхого и аварийного получили 19 семей
22.05.2023
Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
Анонсы событий и мероприятий на 23 мая (18+)
21.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)
19.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+)
17.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 мая (18+)
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023