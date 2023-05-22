Анонсы событий и мероприятий на 23 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 мая.

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая Дню предпринимателя. В ходе мероприятия обсудят успехи малого и среднего бизнеса в Челябинской области в период действия санкций, пандемии и мирового кризиса, насколько необходимы новые послабления по налогам и страховым взносам, какие сегодня необходимы ресурсы для развития малого и среднего предпринимательства и многое другое. Мероприятие пройдёт в очном режиме в пресс-центре «АиФ-Челябинск» (ул. Российская, 67, 9-й этаж).

В 15 часов открытие фотовыставки Евгения Шайдурова «Храмовая Россия» расскажет о многочисленных старинных и современных храмах — от Калининграда до Владивостока. Выставка приурочена ко Дню славянской письменности и культуры (отмечается 24 мая во всех славянских странах), проходит в рамках XXI Славянского научного Собора (ЧОУНБ, фойе, пр. Ленина, 60).

В 15 часов в кинотеатре «Знамя» состоится финальный в этом сезоне показ фильмов с тифлокомментариями. Зрители смогут увидеть 3 новых короткометражных фильма уральских режиссеров, специально адаптированных для незрячих и слабовидящих в рамках проекта «Незримое кино» (Кинотеатр "Знамя", ул Кирова, д 112).

В 18 часов начнется заседание ораторского клуба в Публичной библиотеке. Ведущий — актер и тренер-речевик Алексей Урбанович (ЧОУНБ, Выставочный зал, 3-й этаж, пр. Ленина, 60,).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 мая - Всемирный день черепахи.

23 мая - День каштановых свечек.

23 мая - Праздник жевальщиков стирательных резинок.

23 мая - Всемирный день спортивной борьбы.