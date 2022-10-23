Анонсы событий и мероприятий на 24 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 октября.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Оно будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 10 часов 30 часов в Челябинске стартует IV Межрегиональный (IX Областной) фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста РСФСР В. И. Милосердова. Спектакли фестиваля зрители смогут посетить бесплатно, но по предварительной регистрации (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15, Дом актёра имени В. И. Милосердова).

В 10 часов 30 минут, в 12 часов и в 20 часов – начало спектаклей.

В 19 часов – закрытие фестиваля.

В 11 часов представителей СМИ познакомят с процессом интерназальной вакцинации от коронавирусной инфекции (Челябинск, ул. Воровского 16, ГКБ №1, вход в пятиэтажное здание за шлагбаумом).

В 12 часов в Челябинском кукольном театре завершится VIII фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

В 12 часов Челябинский театр кукол покажет на большой сцене спектакль «Годунов» (16+).

В 18 часов состоится торжественная церемония закрытия фестиваля.

В 15 часов в Историческом музее Южного Урала состоится открытие выставки легендарного челябинца Андрея Чепелева. Андрей Михайлович – токарь-карусельщик с ЧТЗ, который был трижды награжден орденом Трудовой Славы (Челябинск, ул. Труда 100, восточная башня, галерея «Восток-Запад»).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 октября 2022 года – Международный день школьных библиотек.

24 октября – День Организации Объединенных Наций.

24 октября – Всемирный день информации о развитии.

24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

24 октября – День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.

24 октября – День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России.

24 октября в народном календаре – Филиппова канитель.

24 октября 1897 года – в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч.

24 октября 1935 года - на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда.

24 октября 1950 года - в СССР создан армейский спецназ.