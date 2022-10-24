Анонсы событий и мероприятий на 25 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 октября.

В 10 часов в ЮУрГУ пройдет традиционный День Донора в рамках акции #МЫВМЕСТЕ (Челябинск, пр. Ленина, 85, второй корпус ЮУрГУ, второй этаж).

С 10 до 18 часов в Миассе пройдет Межрегиональная конференция, посвященная поэту, философу, общественному деятелю Мифтахетдину Акмулле (Миасс, улица Степана Разина, дом 2, Детская школа искусств №2).

В 13 часов во Дворце детского творчества состоится гала-концерт V городского фестиваля творчества пожилых людей «Когда поет душа» (Челябинск, ул. Доватора, 15).

С 10 до 16 часов в Челябинской области впервые пройдет Межрегиональный Детско-юношеский экологический форум. Мероприятия организованы на двух площадках:

С 10 до 12.15 – в Южно-Уральском государственном аграрном университете (Челябинск, проспект Ленина, д. 75).

С 12 часов 30 минут до 16 часов 15 минут – во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (Челябинск, Свердловский проспект, 59).

В 12 часов в историческом парке «Россия - моя история» состоится встреча участников Всероссийского форума лидеров ученического самоуправления «Территория Успеха» с министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 16 часов состоится пресс-конференция по итогам областного фестиваля граффити «Наш Mural». Также в рамках пресс-конференции пройдет награждение организаторов Арт-резиденций и мастер-класс для представителей СМИ (Челябинск, Свердловский проспект, 64, творческое пространство и арт-резиденция «Art Flow»).

В 18 часов 30 минут в день рождения Пабло Пикассо в Челябинском музее изобразительных искусств состоится встреча членов книжного клуба «Экфрасис». Участники заглянут «за кулисы» и посмотрят на художника глазами фотографа

Брассая, написавшего и проиллюстрировавшего книгу «Разговоры с Пикассо» (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

С 19 до 21 часа состоится лекция Оксаны Кушляевой «Театр свидетелей и исследователей» в рамках первой режиссёрской лаборатории «Коды будущего. Проза в драме». Регистрация (Челябинск, ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 октября - День таможенника Российской Федерации.

25 октября - День работника кабельной промышленности в России.

25 октября - День маркетолога.

25 октября в народном календаре – Андрон Звездочет. В этот день отмечается память трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане.

25 октября 1762 года Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России иностранцами.

25 октября 1922 года в Советской России завершилась Гражданская война.