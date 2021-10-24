Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 октября.

В 7 часов 30 минут начнутся соревнования в рамках первенства УрФО по современному пятиборью.

С 7-30 до 11-30 - фехтование (бассейн «Строитель», ул. 50-летия Октября, 14).

С 11-15 до 12-45 - плавание (бассейн «Строитель», ул. 50-летия Октября, 14).

С 14-00 до 16-30 - комбайн (бег и стрельба) (манеж «УралГУФК», ул. Энгельса, 22).

В 8 часов 30 минут министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области организует выездное совещание, посвященное проводимому голосованию за выбор населенных пунктов, где в 2022 году появится интернет 4G. Журналисты побывают на железнодорожной станции Таянды Еманжелинского района, жители которой активно голосуют.

Программа:

В 8 часов 30 минут - отъезд от здания правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

В 9 часов 20 минут - съемка жительницы Ирины, принимающей участие в голосовании.

В 10 часов 10 минут - пресс-подход к представителям администрации Еманжелинского района.

В 9 часов начнется Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к лечению опухолей репродуктивной системы». В рамках мероприятия журналисты смогут задать вопросы экспертам-онкологам о профилактике и лечении онкогинекологических заболеваний и рака молочной железы (Челябинск, ул. Чапаева, д. 118, отель «Березка», зал «Сувенир XL»).

В 9 часов состоится открытие полуфинала Всероссийского конкурса «Твой Ход» для студентов Уральского федерального округа (Челябинск, ул. Труда, 153 отель «Малахит»).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 11 часов 15 минут состоится торжественная церемония открытия первенства УрФО по современному пятиборью (Челябинск, ул. 50-летия Октября, 14, бассейн «Строитель»).

В 13 часов 30 минут состоится пресс-подход руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой в рамках VIII Недели конкуренции в Челябинской области, приуроченной к 30-летию Челябинского УФАС России (Российская, 110).

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Реализация Национальной стратегии действий в интересах женщин на Южном Урале».

В 14 часов начнется VIII Неделя конкуренции в Челябинской области, приуроченная к 30-летию Челябинского УФАС России (Российская, 110, Территория Бизнеса).

В 15 часов состоится пресс-брифинг об итогах первой четверти работы советников по воспитанию в Челябинской области в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (Челябинск, ул. Труда, 183, зал мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», третий этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 октября 2021 года - Международный день школьных библиотек (отмечается в четвертый понедельник октября).

25 октября - День таможенника Российской Федерации.

25 октября - День работника кабельной промышленности в России.

25 октября в народном календаре – Андрон Звездочет. В этот день отмечается память трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане.

25 октября 1762 года Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России иностранцами.