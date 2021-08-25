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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск посетил главный редактор и руководитель издательского дома «Первое сентября», глава ком
25.08.2021

Артём Соловейчик: Современная российская школа не готовит детей к реальной жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.08.2021

Надежда Бабкина: Открытие детской филармонии – это знаковое событие для Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. В плавании на дистанции
25.08.2021

Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Родители более 1100 детей из 26 муниципалитетов Челябинской области уже получили региональное еди
25.08.2021

Родители более 1,1 тысячи южноуральских детей уже получили региональную помощь к школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На минувшей неделе, 19 августа, состоялось тожественное открытие третьего в России удаленного скл
25.08.2021

Удаленный склад АЗ «УРАЛ» появился в Кургане
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.08.2021

Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.08.2021

В Магнитогорске будут судить мать, которая убила свою дочь за громкий плач
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.08.2021

Начальник отряда колонии Магнитогорска брал деньги с осужденного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.08.2021

В Верхнеуральске подросток на мопеде протаранил иномарку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.08.2021

Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.08.2021

Челябинский Молодёжный театр приглашает зрителей на эскиз спектакля по братьям Стругацким
Общество
25.08.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 26 августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 августа.

В 10 часов в здании УИК № 2432 и №2433 состоится установка объектов видеонаблюдения для организации процедуры голосования 17, 18 и 19 сентября (Челябинск ул. Скульптора Головницкого, д 13).

В 11 часов состоится тринадцатое заседание Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва. Заседание пройдет в режиме ВКС.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Разработка и развитие искусственного интеллекта на Южном Урале».

В Миассе состоится пятый благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (Миасс, пр. Автозаводцев, 21, Дворец культуры «Автомобилестроителей»).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 августа - День благодарности собаке.

26 августа в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).

26 августа в народном календаре – Тихон Страстной.

26 августа 1395 года – в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск посетил главный редактор и руководитель издательского дома «Первое сентября», глава ком
25.08.2021

Артём Соловейчик: Современная российская школа не готовит детей к реальной жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.08.2021

Надежда Бабкина: Открытие детской филармонии – это знаковое событие для Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. В плавании на дистанции
25.08.2021

Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Родители более 1100 детей из 26 муниципалитетов Челябинской области уже получили региональное еди
25.08.2021

Родители более 1,1 тысячи южноуральских детей уже получили региональную помощь к школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На минувшей неделе, 19 августа, состоялось тожественное открытие третьего в России удаленного скл
25.08.2021

Удаленный склад АЗ «УРАЛ» появился в Кургане
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Каслинской,
Общество

В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон

23.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске реализация федеральной программы «Формирование современной городской среды» выходит
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В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду

23.08.2021
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Златоуст совершил свой фи
Общество

Фирменные развороты Текслера в Златоусте

21.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 19 августа, торжественно открылась главная сельскохозяйственная выставка ре
Общество

В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»

19.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сухая и аномально жаркая погода в Челябинской области, определяемая господствующим на территории
Погода

Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели

19.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прорыв опорного коллектора в районе предприятия МУП «ПОВВ» в Челябинске мог стать одной из причин
Среда обитания

Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске

18.08.2021
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Новости Челябинска и Челябинской области
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Среда обитания
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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25.08.2021 18:28

Артём Соловейчик: Современная российская школа не готовит детей к реальной жизни

25.08.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 26 августа

25.08.2021 17:00

В Магнитогорске будут судить мать, которая убила свою дочь за громкий плач

25.08.2021 16:57

Надежда Бабкина: Открытие детской филармонии – это знаковое событие для Урала

25.08.2021 16:54

Начальник отряда колонии Магнитогорска брал деньги с осужденного

25.08.2021 16:53

В Верхнеуральске подросток на мопеде протаранил иномарку

25.08.2021 16:50

Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской

25.08.2021 16:35

Челябинский Молодёжный театр приглашает зрителей на эскиз спектакля по братьям Стругацким

25.08.2021 16:18

На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры

25.08.2021 16:10

ЮУЖД напомнила челябинским водителям правила пересечения железнодорожных переездов

25.08.2021 16:03

ВТБ профинансировал строительство двух жилых домов в Челябинске

25.08.2021 15:30

Депутат ЗСО Константин Струков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

25.08.2021 15:07

Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

25.08.2021 15:04

Родители более 1,1 тысячи южноуральских детей уже получили региональную помощь к школе

25.08.2021 14:05

В Челябинске пройдет волейбольный турнир памяти председателя ЗСО Виктора Давыдова

25.08.2021 13:53

Аргаяшские полицейские спасли пожилую женщину, заблудившуюся в лесу

25.08.2021 13:27

Абоненты МегаФона получат больше игровой мощности

25.08.2021 13:27

Удаленный склад АЗ «УРАЛ» появился в Кургане

25.08.2021 13:21

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 84 тысячи

25.08.2021 12:47

Полицейские задержали магнитогорца, который возвращался с отдыха из Сочи на сцепке вагонов

25.08.2021 12:37

В озере Чебачье местная жительница обнаружила часть черепа человека

25.08.2021 12:36

Итальянский пластический хирург предостерег челябинок от «утиных губ»

25.08.2021 12:07

Специалисты ГРЦ Макеева бросили вызов будущему

25.08.2021 11:45

В Челябинске банк ВТБ рассказал об итогах работы в первом полугодии 2021 года

25.08.2021 11:12

Полицейские Златоуста задержали мошенника из Вологодской области

25.08.2021 11:06

На Таганай вернулась весна

25.08.2021 11:00

В Уральском таможенном управлении новое назначение

25.08.2021 10:42

Спасатели Челябинской области нашли тело утонувшей в Сугояке женщины

25.08.2021 10:30

Образовательные учреждения Челябинска прошли приемку и готовы к встрече с детьми

25.08.2021 10:13

Пьяный челябинец на Кировке избил девушку и бросился с кулаками на полицейского

25.08.2021 09:34

Комитет дорожного хозяйства Челябинска обследует дыру в асфальте на Российской

24.08.2021 20:00

В Миассе на Тургоякском шоссе снято ограничение движения транспорта, введенное из-за пожара

24.08.2021 17:32

Анонсы событий и мероприятий на 25 августа

24.08.2021 17:06

АнтиСМОГ: отходы птицефабрики сбрасываются в реку Гумбейка

24.08.2021 17:00

В Миассе ликвидируют крупный пожар в садовом товариществе

24.08.2021 16:59

Кому и какая прививка от ковида рекомендована, а кому запрещена

24.08.2021 16:44

В челябинской «Пятёрочке» поселились герои мобильной игры Brawl Stars

24.08.2021 16:41

Олег Сиротин: Возможность развития туристической и курортной инфраструктуры одно из основных преимуществ в УрФО

24.08.2021 16:39

Миасс примет финал летнего фестиваля комплекса ГТО

24.08.2021 16:32

Жителя Нязепетровска, заставлявшего дочь помогать убивать мать, отправили в психушку

24.08.2021 16:24

Вместо «легкого» заработка два молодых парня из Магнитогорска могут заработать пожизненное лишение свободы

24.08.2021 16:04

Главный спортивный чиновник Челябинска объяснил траты родителей на спорт

24.08.2021 15:49

В среду в Челябинской области жара, местами дожди и грозы

24.08.2021 15:32

В Челябинскую область поступило более 121 тысячи доз вакцин от ковида

24.08.2021 15:30

Челябинцы смогут получить «спортивный» налоговый вычет

24.08.2021 15:20

В Челябинске на Российской провалился асфальт

24.08.2021 15:10

Продлено ограничение движения большегрузов по федеральным трассам Челябинской области

24.08.2021 14:54

Гастроли театра Нижнего Новгорода откроет в Челябинске «Павел I»

24.08.2021 14:34

И жара не помеха: «Активные соседи» продолжают движение по Челябинской области

24.08.2021 14:31

Владимир Путин подписал Указ о выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

24.08.2021 14:16

ВТБ нарастил розничное кредитование на Южном Урале в 1,5 раза

24.08.2021 14:00

Крупный пожар в Пластовском районе локализован

24.08.2021 13:28

В Челябинске на улице Свободы обнаружено каменное мощение начала прошлого столетия

24.08.2021 13:19

Житель Карабаша надолго сел в колонию за убийство, совершенное с особой жестокостью

24.08.2021 12:48

Наталья Котова оценила работы по благоустройству в Советском районе Челябинска

24.08.2021 12:45

В Челябинске переименуют две остановки

24.08.2021 12:37

Челябинцы чаще всех в России конфликтуют с начальством

24.08.2021 12:34

Полицейскими усилены меры безопасности на въездах в Челябинск

24.08.2021 12:27

Юные астрономы из Челябинска полюбовались туманностью Андромеды и увидели запуск «Союза»

24.08.2021 12:01

Прощание с челябинским журналистом Олегом Ласточкиным состоится 26 августа

24.08.2021 12:00

В Челябинске аферисты «развели» 81-летнего пенсионера на три миллиона рублей

24.08.2021 11:58

Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки

24.08.2021 11:56

В Челябинской области за сутки ковид унес жизни 25 человек, за неделю – 127

24.08.2021 11:51

В Магнитогорске будут судить мошенников из Иркутска

24.08.2021 11:36

Полицейские Южноуральска ищут родственников найденной старушки, которая ничего о себе не помнит

24.08.2021 11:29

На озере Сугояк второй день ищут тело утонувшей женщины

24.08.2021 11:13

На Первом озере Челябинска спасли девушку

24.08.2021 11:06

Дмитрий Тишин и Алексей Текслер поздравили лейтенантов-пограничников с началом службы на Южном Урале

24.08.2021 10:52

В аварии под Троицком погибли два человека

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«Уралкуз» уменьшил забор воды из Миасса

24.08.2021 10:26

ММК снижает расход энергетических ресурсов в своих подразделениях и обществах Группы

24.08.2021 09:53

Челябинск примет финал всероссийского конкурса красоты для красавиц на колясках

24.08.2021 09:45

Южноуральцев призывают «Давай бросать»

24.08.2021 09:24

Открытого горения в лесничестве Пластовского района больше нет, тлеет лесная подстилка

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На Таганае создают экскурсионный маршрут в окрестностях Центральной усадьбы

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23.08.2021 21:57

НМУ в Челябинской области сохранятся еще двое суток

23.08.2021 21:44

Во вторник в Челябинской области жара, на западе возможны дожди

23.08.2021 18:51

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23.08.2021 18:45

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23.08.2021 17:30

На оживленном переходе в «Парковом» челябинские власти установили светофор

23.08.2021 17:10

Фермеры Еткульского района достойно представили малую родину на «АГРО-2021»

23.08.2021 16:44

Полицейские Челябинска за одну ночь раскрыли больше 20-ти преступлений

23.08.2021 16:40

В Челябинске назвали деревья и кустарники, которые прижились хуже всего

23.08.2021 16:25

В Пластовском районе тушат крупный лесной пожар

23.08.2021 16:18

В отношении челябинца, избившего врача, возбуждено дело

23.08.2021 15:48

В Челябинской области пересмотрят размер регионального пособия при рождении ребенка

23.08.2021 15:26

В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон

23.08.2021 15:09

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23.08.2021 14:57

Грязный и цветущий Миасс по мере сил избавляют от мусора и растительности

23.08.2021 14:36

Глава Курчатовского района информирует жителей об отключении ХГВС

23.08.2021 14:10

Челябэнерго обеспечил электроснабжение нового детского сада в Челябинске

23.08.2021 14:01

Жителям Новобатурино подарили спортплощадку под открытым небом

23.08.2021 13:56

Котова потребовала предоставить список УК, которые не косят траву

23.08.2021 13:55

«Уральский диксиленд» блистал на джазовом фестивале в Крыму

23.08.2021 13:20

Крупным российским производствам грозят новые штрафы за выбросы

23.08.2021 13:00

В Совфеде хотят защитить персональные данные российских покупателей

23.08.2021 12:59

Котова осталась недовольна уборкой мусора в городе