Анонсы событий и мероприятий на 26 августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 августа.

В 10 часов в здании УИК № 2432 и №2433 состоится установка объектов видеонаблюдения для организации процедуры голосования 17, 18 и 19 сентября (Челябинск ул. Скульптора Головницкого, д 13).

В 11 часов состоится тринадцатое заседание Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва. Заседание пройдет в режиме ВКС.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Разработка и развитие искусственного интеллекта на Южном Урале».

В Миассе состоится пятый благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (Миасс, пр. Автозаводцев, 21, Дворец культуры «Автомобилестроителей»).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 августа - День благодарности собаке.

26 августа в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).

26 августа в народном календаре – Тихон Страстной.

26 августа 1395 года – в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы.