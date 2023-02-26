Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 февраля.

В 10 часов на базе лыжного комплекса «Карпов пруд» будет дан старт Челябинскому лыжному марафону.

В 11 часов на территории Свято-Симеоновского кафедрального собора в Челябинске пройдут Масленичные гуляния (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

С 11 до 13 часов - народные игры для детей и взрослых, творческие задания и конкурсы, благотворительная ярмарка, конкурс блинов с вкусным чаем; все это время будет работать праздничная фотозона с самоваром (территория собора).

С 13 до 14 часов - праздничные мастер-классы (воскресная школа).

С 14 до 15 часов – молодежный гитарник (воскресная школа).

С 11 до 19 часов в Челябинском музее изобразительных искусств будет проходить выставка-ярмарка «Уральские самоцветы» (Челябинск, площадь Революции, д. 1, вход со стороны сквера).

В 14 часов состоится розыгрыш лотереи, в которой можно будет сертификат на покупку новых изделий уральских мастеров.

С 12 до 15 часов в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, Городском саду им. А. С. Пушкина и парке «Сад Победы» в Челябинске состоятся народные гулянья «Широкая Масленица».

В Саду Победы выступят реконструкторы с весёлыми традиционными масленичными играми. Здесь же развернётся аутентичная полевая кухня.

В 15 часов – сжигание чучела в парке Гагарина и Саду Победы (в случае неблагоприятных погодных условий программа может измениться).

В 12 часов в сквере «Семейный» состоится народное гулянье «Масленица» для жителей и гостей Ленинского района (ул. Энергетиков 21б / Ю. Бульвар, 2).

В программе: традиционные масленичные забавы и состязания, где каждый желающий может выиграть приз, яркая театрализованная концертная программа. Масленичная ярмарка встретит жителей продукцией предприятий района и фермеров из Красноармейского района Челябинской области. Кульминацией праздника станет сжигание чучела зимы.

В 12 часов состоятся праздничные гулянья «Масленица» в Металлургическом районе Челябинска (площадь по улице Б. Хмельницкого).

Гостей ждут аттракционы и интерактивные площадки, торговые ряды с блинами и шашлыками, масленичные забавы, конкурс «Богатырь», огненное шоу Magnus и сожжение чучела (в 15 часов). Запланировано выступление коллективов: «Уральские россыпи», «Лазоревый цвет», «Околица».

В 12 часов состоится празднование Масленицы на площадке у ДК «Сокол» (пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1).

В 13 часов и в 15 часов в Историческом музее Южного Урала состоятся уникальные экскурсии по выставке камнерезного и ювелирного искусства «Каменный цветок» (Челябинск, ул. Труда, д. 100, Восточная башня, Большой выставочный зал).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША мероприятий муниципальных детских библиотек Челябинска, посвященная Дню защитника Отечества.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 февраля 2023 года - Прощеное воскресенье.

26 февраля - Всемирный день неторопливости (или День медлительности).

26 февраля в народном календаре - Мартинианов день. Мартиниан считается укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

26 февраля 1878 года с легкой руки французского филолога Литтре пущен в оборот термин «микроб».

26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод.