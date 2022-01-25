Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 января.

Запланирована рабочая поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Карабашский городской округ. В прогремме: торжественная церемония награждения победителей независимого голосования в рамках премии «Народное признание и любовь», презентация проекта РМК «Новый Карабаш», подписание соглашения о реализации программы развития Карабаша до 2025 года, подпись на документе поставят глава региона Алексей Текслер и руководитель Русской медной компании Игорь Алтушкин.

В 9 часов состоится открытие поликлиники для пациентов с коронавирусной инфекцией (Челябинск, ул. Воровского, 9А).

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» пройдет онлайн пресс-конференция «Нужна ли киберспортсменам физическая нагрузка».

С 12 до 13 часов в рамках проекта «Урок цифры» состоится мастер-класс «Исследование кибератак: безопасность в компьютерных играх» для учащихся 3-8 классов. На мастер-классе будут рассмотрены основные аспекты безопасности, связанные с компьютерными играми, схемы и методы социальной инженерии, которые используют злоумышленники, фишинг и спам, имитирующие официальные магазины игр и способы их распознать. Занятие проходит на интерактивной платформе и позволяет задействовать ответы всех участников мастер-класса.

С 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в рамках проекта «Урок цифры» состоится мастер-класс «Исследование кибератак: онлайн угрозы и как с ними бороться» для учащихся 7-8 классов. Школьники узнают, какими бывают онлайн угрозы в сети и как от них защититься.

В 13 часов 30 минут в ЮУРГУ состоится круглый стол, организованный кафедрами социологии и философии для иностранных студентов. На мероприятии пройдет презентация программного обеспечения «Адаптационный чат-бот Сократ-2020». Каждый желающий иностранный студент сможет пообщаться с чат-ботом, задать вопросы разработчикам и больше узнать о научном проекте «Адаптационный чат-бот для иностранных студентов российского университета Сократ-2020» (ЮУрГУ, 374 аудитория ГУК).

В 14 часов 30 минут стартует чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по лыжным гонкам. В этот день пройдут лыжная гонка (ход свободный), мужчины и женщины (старт раздельный). Соревнования состоятся на лыжной трассе «Карпов пруд» г. Челябинска.

В 15 часов 30 минут на платформе ZOOM состоится пресс-конференция «АиФ-Челябинск» по теме детской смертности в школах.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 января – Международный день таможенника.

26 января в народном календаре – Ермилов день.

26 января 1525 года вышел первый печатный вариант карты Руси.

26 января 1924 года Петроград переименован в Ленинград.