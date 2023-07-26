Анонсы событий и мероприятий на 27 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 27 июля.

В правительстве Челябинской области состоится торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику «День работника МФЦ». В рамках мероприятия лучшим работникам ОГАУ «МФЦ Челябинской области» будут вручены почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Челябинской области. В церемонии награждения примет участие заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

В 11 часов начнется 39 заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, большой зал, 3 этаж).

В 11 часов состоится торжественное открытие базовой станции Минцифры Челябинской области и ПАО «Ростелеком» в посёлке Арсланово Нязепетровского района. Вышке будет присвоено имя 100-летия Нязепетровского района. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную празднованию 125-летия Челябинской областной научной библиотеки. О том, чем удивит Публичка челябинцев в день и год своего рождения, расскажут спикеры пресс-конференции: Наталья Диская, директор Челябинской областной научной библиотеки и Роман Япишин, заведующий Центром культурно-просветительских программ Челябинской областной научной библиотеки.

С 10 до 12 часов состоится горячая линия Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр». «Комплексное выездное обслуживание филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4361).

В 13 часов 30 минут в Челябинске состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта Правил застройки и землепользования в городе. На предстоящих слушаниях власти намерены рассмотреть вопрос об изменении зонирования нескольких участков городского бора. (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64).

С 14 до 16 часов Центр общественного здоровья проведет занятие по обучению первой помощи. Цикл обучения состоит из четырех занятий, которые будут проходить по четвергам. На первом занятии участники узнают: Кто может и должен оказывать первую помощь? Что нужно делать когда человек без сознания. Азбуку сердечно-легочной реанимации. (центр «Мой бизнес», ул. Российская д.110 к1).

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера для старшего поколения (беседка рядом с поляной сказок).

С 17 часов 30 минут до 19 часов в Центре межкультурных коммуникаций пройдет игра Наши голоса - это разговор по душам. Гости поочерёдно вытаскивают карточки и отвечают на интересные вопросы, над которыми мы так редко задумываемся в жизни. Записаться на игру можно по телефону 237-12-74 (ул. Цвиллинга, 61).

В 18 часов начнется прогулка по историческим местам Челябинска. «Улица Ивановская» - рассказ об истории улицы Труда. Все прогулки полностью бесплатны. Необходимо только хорошее настроение и предварительная запись по телефону 264-73-11. Встреча возле памятника С.С. Прокофьеву.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 июля - День работника МФЦ.

27 июля - День памяти детей – жертв войны в Донбассе.

27 июля - День пяти случайных встреч.

27 июля - День рождения гамбургера.

27 июля - День прогулки с домашними растениями.

27 июля - День благодарности волынке.

27 июля - День ходьбы на ходулях.

27 июля 1147 года основан город Москва.

27 июля 1827 года в России создано первое страховое общество.

27 июля 1836 года в Москве началось строительство Храма Христа Спасителя.

27 июля 1920 года впервые использован радиокомпас для авиационной навигации.

27 июля 1921 года впервые получен инсулин.

27 июля 1934 года город Верхнеудинск переименован в Улан-Удэ.

27 июля 1947 года впервые состоялся полет первого реактивного бомбардировщика Ту-12.

27 июля 1952 года состоялось торжественное открытие Волго-Донского канала.

27 июля 1985 года осуществлен первый полет спортивно-пилотажного акробатического самолета СУ-26М.