Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий н 28 декабря.

В 11 часов минцифры организует пресс-тур, в котором расскажут о новой мере поддержки малого и среднего бизнеса от РФРИТ (сбор СМИ в Центре развития цифровых технологий Челябинской области, ул. Лесопарковая, д. 5, корп. 2, напротив бассейна ЮУРГУ).

Программа:

В 11 часов - пресс-подход к генеральному директору АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Алене Шороховой. Алена Александровна подробно расскажет о новой мере поддержки, о том, как цифровизация может помочь сделать бизнес эффективнее, как IT-компании могут стать участниками отбора в проект, каким условиям должна соответствовать компания, чтобы ее программное обеспечение (ПО) стало доступно МСП в рамках проекта.

В 11 часов 10 минут - переезд на ул. Рязанская, д. 14.

В 11 часов 30 минут - знакомство с Лилией Ершовой, директор ООО «ТД Игрушка-Челябинск» (компания занимается поставкой игрушек и дидактических материалов, игровой мебели), член правления Союза женщин России и комитета по социальному предпринимательству «Опоры России». Лилия планирует приобрести новое программное обеспечение для бизнеса взамен старого в следующем году в рамках новой меры поддержки. Предприниматель расскажет, какое ПО используется в работе сейчас, какие есть планы по цифровизации бизнеса в будущем.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Дорожное хозяйство и транспорт Челябинской области. Итоги 2021 года».

- Состоится акция «Корпоративное донорство» в Росгвардии.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 декабря - Международный день кино.

28 декабря по народному календарю – Трифонов день.

28 декабря в календаре католических праздников - День святых Невинных Младенцев Вифлеемских.

28 декабря 1895 года - День рождения кинематографа (состоялся первый публичный киносеанс).