Анонсы событий и мероприятий на 28 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 28 июля.

С 9 до 18 часов Публичная библиотека приглашает всех всех на яркий книжный праздник, посвящённый 125-летию Публички, который будет проходить в самой библиотеке и на площади перед зданием библиотеки. Подробности программы тут (Челябинская Областная Научная Библиотека, пр. Ленина, 60).

В 10 часов начнутся бесплатные занятия по скейтбордингу в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко.

С 10 до 11 часов состоится горячая линия Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр». «Получение услуг Росреестра в электронном виде». Телефон: 8 (351) 260-60-48.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную безопасному отдыху южноуральцев на пляжах. Спикеры пресс-конференции: Дмитрий Плеханов, заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинск и Егор Пахомов, заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

С 13 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко работает библиотека под открытым небом (ротонда у Дома «Аквариум»).

В 14 часов в День Крещения Руси в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» при поддержке Патриаршего совета по культуре состоится премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины». Уникальность фильма в том, что в нем использованы съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены в рамках раскопок (не имеющих аналогов в мире по масштабу), финансируемых Фондом «Моя история». После научной и инвентарной обработки и реставраций найденные ценности еще не скоро окажутся в экспозиционных фондах. Но благодаря фильму увидеть первыми сокровища корсунской земли смогут миллионы зрителей по всей стране. Вход свободный (ул. Труда, 183).

С 16 до 18 часов в парке «Сад Победы» на сцене парка состоится выступление оркестра.

В 19 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется бесплатный мастер-класс по танго. Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите воду. Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 21:30 в сквере Искусств на набережной Миасс начнется показ мелодрамы Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо" с Ириной Купченко и Леонидом Кулагиным в главных ролях.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 июля - День крещения Руси.

28 июля - День PR-специалиста.

28 июля - День загадывания желаний.

28 июля - День бутылки мира.

28 июля - Всемирный день охраны природы.

28 июля - День системного администратора, День сисадмина.

28 июля - День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника)

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом.

28 июля 1713 года указом Петра I основана Рижская губерния.

28 июля 1764 года в Санкт-Петербурге заложен каменный Андреевский собор.

28 июля 1847 года Лондон получил статус города.

28 июля 1851 года впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение.

28 июля 1858 года впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека.

28 июля 1862 года в США найдено золото, начало золотой лихорадки.

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, началась Первая мировая война.

28 июля 1919 года в Брюсселе основан Международный астрономический союз.

28 июля 1923 года в Москве первый в СССР матч по волейболу.

28 июля 1988 года в СССР разрешено проводить неофициальные митинги, демонстрации и шествия.

28 июля 1992 года образована поисково-спасательная служба МЧС России.

28 июля 1995 года в Индии город Бомбей переименован в Мумбаи.