Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 апреля.

В 9 часов в оперблоке Челябинского Центра онкологии и ядерной медицины состоится мастер-класс по современным технологиям в лапароскопической онкоурологии. Его проведут один из ведущих специалистов России Сергей Валерьевич Попов, д.м.н., профессор, главный врач СПб ГБУЗ Клиническая Больница «Святителя Луки» (профессора медицины В.Ф. Войно-Ясенецкого), руководитель Санкт-Петербургского центра эндоскопической урологии и новых технологий. Модератор трансляции: Петр Алексеевич Карнаух, д.м.н., профессор, заведующий отделением онкоурологии ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ (ул. Блюхера, 42, главный корпус).

С 10 до 12 часов состоится открытая тренировка южноуральских кикбоксеров в преддверии чемпионата и первенства России по кикбоксингу, которые пройдут с 4 по 8 мая в Челябинске (ул. Сони Кривой, 62, второй этаж, спортивный зал ЮУрГУ).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом на АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина». Глава региона ознакомится с производством и примет участие в запуске новой формовочной линии (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 11 часов состоится конференция специалистов по продвижению культуры (ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия- моя история»).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Что нужно знать о сезонной аллергии южноуральцам».

В 11 часов президент Федерации кикбоксинга Челябинской области Юрий Романов, спортсмены и их наставники расскажут о том, насколько успешно они подготовились к чемпионату и первенству России, которые пройдут с 4 по 8 мая в Челябинске, какие цели и задачи перед ними стоят (ул. Сони Кривой, 62, второй этаж, спортивный зал ЮУрГУ).

В 12 часов 45 минут участники студенческих отрядов, в их числе и руководитель Челябинского областного отделения студенческих стройотрядов Юрий Болдырев поставят прививку от COVID-19 в первом в Челябинской области кабинете для массовой вакцинации, открывшемся в ГКБ №1 (ул. Воровского, 16, поликлиника ГКБ №1).

В 15 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области, а также председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов вручит профсоюзные награды (ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).

С 15 до 18 часов в Магнитогорске на площади Народных гуляний пройдет «Зелёная акция - 2021!», в рамках которой жителям бесплатно раздадут саженцы деревьев хвойных пород.

В 18 часов 30 минут состоится опера «Кармен» с участием лауреата Международного конкурса Павлом Чикановским (пл. Ярославского, 1, Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 апреля – День пожарной охраны России.

30 апреля – Международный день джаза.

30 апреля - Международный день свечника.

30 апреля в православном календаре - Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа).

30 апреля в календаре праздников славян – Родоница.

30 апреля 2021 года - День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

30 апреля в народном календаре – Зосима Пчельник.