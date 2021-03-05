На 8 Марта виновницы торжества получат в подарок умные часы, а не смартфоны

В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков

Анонсы событий и мероприятий на 6-8 марта

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Дорожники не могут очистить Челябинск из-за брошенных вдоль дорог автомобилей

В прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничествах при реконструкции аэропорта Челябинска

Анонсы событий и мероприятий на 6-8 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое, седьмое и восьмое марта.

Шестое марта, суббота

В 10 часов в Кунашакском районе откроется ярмарка «Бизнес-базар». Сельхозпроизводители представят свою продукцию - мясную, овощи, рыбу, варенье из шишек, валенки и многое другое. Для гостей мероприятия будет подготовлена развлекательная программа (Центральная площадь напротив администрации Кунашакского района, ул. Ленина, д. 103).

В 12 часов 30 минут состоится гала-концерт в рамках первенства и чемпионата Уральского федерального округа по эстетической гимнастике (на базе спортивно-учебного комплекса ЮУрГУ).

В 13 часов состоится открытый урок, посвящённый Великому покаянному канону преподобного Андрея Критского (Челябинск, ул. Кыштымская, 32, Свято-Симеоновский кафедральный собор, класс воскресной школы, административное здание, третий этаж).

В 14 часов в Картинной галерее состоится лекция ««Утаенная любовь Пушкина. Донжуанский список поэта и таинственная NN» (ул. Труда, 92А). Купить билет.

В 18 часов в театре «Манекен» состоится премьерный показ спектакля «Требуется клоун» (12+, жанр – трагикомедия) по пьесе современного румынского драматурга Матея Вишнека.

В Челябинском музее изобразительных искусств продолжится фестиваль каменерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала». Представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства. (пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В Центральной усадьбе «Таганая» разместится мобильный почтовый пункт, где все желающие смогут подписать почтовые карточки, выпущенные к 30-летию нацпарка, и погасить их специальным почтовым штемпелем. В торжественном гашении будут участвовать и представители 14 национальных парков и заповедников Урала, которые соберутся в Златоусте, чтобы обсудить старт проекта «Великий Уральский путь» и поздравить «Таганай» с 30-летием.

Седьмое марта, воскресенье

В 13 часов состоится открытый урок, посвящённый Великому покаянному канону преподобного Андрея Критского (Челябинск, ул. Кыштымская, 32, Свято-Симеоновский кафедральный собор, класс воскресной школы, административное здание, третий этаж).

В Челябинском музее изобразительных искусств продолжится фестиваль каменерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала». Представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства. (пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В этот день женщины смогут бесплатно посетить все постоянные экспозиции и новую выставку текстильных панно «Уральский локомотив» Музея изобразительных искусств. Посетительницы получат купоны, дающие возможность впоследствии прийти на любое мероприятие на этой выставке по выгодной цене (пл. Революции, 1).

Восьмое марта, понедельник

В три часа 40 минут в Челябинск прилетят спортсмены из Италии и США для участия в Кубке мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который пройдет 12 и 13 марта на ГЛК «Солнечная долина». В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из 13 стран мира. Будет организован трансфер в аэропорт. Отправление от здания правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

ДЛЯ СПРАВКИ

Шестое марта - Международный день зубного врача.

Шестое марта в православном календаре – Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

Шестое марта в православном календаре – Празднование в честь Козельщанской иконы Божией Матери.

Шестое марта в народном календаре – Тимофей Весновей.

Седьмое марта 2021 года - Международный день детского телевидения и радиовещания (отмечается в первое воскресенье марта).

Седьмое марта в православном календаре – Празднование в честь обретения мощей мучеников, иже во Евгении.

Седьмое марта в народном календаре – Маврикиев день.

Седьмого марта 321 года римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха.

Седьмое марта 1876 года - день рождения телефона: Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат.

Седьмое марта 1912 года - Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса.

Седьмое марта 1960 года - в СССР сформирован первый отряд космонавтов.

Восьмое марта - Международный женский день.

Восьмое марта - Масленица - начало сырной недели.

Восьмое марта - День Содружества наций.

Восьмое марта в православном календаре - День обретения мощей блаженной Матроны Московской.

Восьмое марта в православном календаре - День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Восьмое марта в народном календаре – Поликарпов день.